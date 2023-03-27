Путин начал избирательную гонку: Первые признаки

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Моесеенко Валентина
Президент РФ Владимир Путин фактически начал свою избирательную кампанию после визита в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Такое мнение в телеэфире озвучил политолог-международник Антон Кучухидзе, пишут "Комментарии".
Риторика Путина свидетельствует о старте президентской избирательной кампании
По его словам, все заявления Путина, в том числе планы по производству и модернизации 400 танков, теперь звучат не только в рамках военной пропаганды, но и в рамках избирательной кампании.
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Политолог отметил, что по результатам социологических исследований в России после начала войны и нескольких волн скрытой мобилизации поддержка агрессивной политики Путина падает.
Кучухидзе добавил, что своим мнением о новом президентском сроке Путин показал, что ему безразлично безопасность граждан РФ, солдат и страны в целом.
Как писали ранее "Комментарии", ордер на арест стал дополнительным и достаточно весомым ударом по самоуверенности главы Кремля. Украина применяет все дипломатические механизмы для реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ПИК будут прикрывать уход соратников Путина в теплые края. Отступление оккупантов из Крыма готовится уже достаточно активно и разрабатываются разнообразные планы.
Читайте на сайте "Комментарии" — последний раунд: Путин пытается поднять "ядерные" ставки.
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