Путин начал избирательную гонку: Первые признаки

Президент РФ Владимир Путин фактически начал свою избирательную кампанию после визита в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Такое мнение в телеэфире озвучил политолог-международник Антон Кучухидзе, пишут "Комментарии".



Риторика Путина свидетельствует о старте президентской избирательной кампании

По его словам, все заявления Путина, в том числе планы по производству и модернизации 400 танков, теперь звучат не только в рамках военной пропаганды, но и в рамках избирательной кампании.

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“Таких заявлений вроде ужасов, чтобы пустить пыль в глаза западным партнерам и военно-политическому руководству Украины, будет еще очень много. В общем, ситуация обострится вследствие того, что он политически начал избирательную кампанию. То есть он сейчас любой ценой будет добиваться того, чего пожелает на поле боя, несмотря на жертвы, несмотря на потери техники и так далее. У него будет полное отрицание любого проигрыша или отрицательного результата на поле боя по отношению к своей армии”, — считает Кучухидзе.

Политолог отметил, что по результатам социологических исследований в России после начала войны и нескольких волн скрытой мобилизации поддержка агрессивной политики Путина падает.

"Поэтому ему сейчас нужно дальше продолжать какую-то пыль пускать в глаза и рассказывать успешную историю не только западным партнерам, но и внутреннему электорату, чтобы подойти к выборам полностью готовым и не дать внутриполитическим конкурентам возможности побороться за власть", — заявил эксперт.

Кучухидзе добавил, что своим мнением о новом президентском сроке Путин показал, что ему безразлично безопасность граждан РФ, солдат и страны в целом.

Его интересуют только личные внутриполитические амбиции. С этой целью он будет использовать и агрессивную политику против Украины, и геноцид против нашего народа, и сотни тысяч убитыми своего народа, и скрытые волны мобилизации, и так далее”, — резюмировал политолог.

Как писали ранее "Комментарии", ордер на арест стал дополнительным и достаточно весомым ударом по самоуверенности главы Кремля. Украина применяет все дипломатические механизмы для реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ПИК будут прикрывать уход соратников Путина в теплые края. Отступление оккупантов из Крыма готовится уже достаточно активно и разрабатываются разнообразные планы.

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