Путин начал масштабные ядерные учения: США оценили опасность этих испытаний для Украины

Президент России Владимир Путин приступил к учениям ракетно-ядерных сил стратегического назначения в субботу, 19 февраля, а Вашингтон заявил, что российские войска, сосредоточенные у границы с Украиной, "готовы нанести удар". Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдают за учебными запусками баллистических ракет - Reuters

Президент США Джо Байден, регулярно предупреждавший о предстоящем вторжении, заявил в пятницу, 18 февраля, что теперь он считает, что Киев станет мишенью России. В то же время Байден не считает, что Путин даже отдаленно думает об использовании ядерного оружия против Украины.

В Кремле заявили, что Россия успешно опробовала гиперзвуковые и крылатые ракеты по морским и наземным целям во время учений российских ядерных сил.

Путин сидел и наблюдал за учениями на экранах вместе с самопровозглашенным президентом соседней Беларуси Александром Лукашенко.

Остин сказал, что ядерные учения вызывают беспокойство лидеров обороны по всему миру, учитывая, что российские войска сосредоточены вокруг Украины.

Московские аналитики утверждают, что эти учения были направлены на то, чтобы заставить Запад серьезно отнестись к требованиям России по гарантиям безопасности.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава "ДНР" Пушилин объявил об эвакуации населения ОРДЛО в Россию. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации населения в связи с обострением на Донбассе. Жителям оккупированных территорий предлагают уехать в Ростовскую область РФ. По словам Пушилина, жизнь и здоровье мирного населения могут представлять угрозу в связи с обстрелами населенных пунктов. Пушилин добавил, что жителей временно оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!