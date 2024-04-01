Путин начал подготовку к войне с НАТО. Что об этом свидетельствует

Российский диктатор Владимир Путин намерен назначить генерал-полковника Александра Лапина на должность командующего своим Ленинградским военным округом с целью укрепления обороны РФ от НАТО. Об этом сообщается по информации издания Newsweek .

Владимир Путин

По данным издания, Лапин считается наиболее вероятным кандидатом на этот пост, хотя его официально еще не назначили.

Напомним, что в феврале 2024 года Путин подписал указ о восстановлении Ленинградского военного округа и Московского военного округа, назначив первому большую часть территории, ранее подчиненной Северному флоту России. Эксперты ранее оценивали такой шаг Путина как подготовку к возможному широкомасштабному вторжению в страны НАТО.

Александр Лапин до октября 2022 возглавлял Центральный военный округ России, а в 2023 году был назначен начальником штаба сухопутных войск страны. Интересно, что в России Лапин фактически считается "нежелательным" в Кремле из-за его роли в оккупации Харьковской области и потери территории, что привело к критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, лидера ППК "Вагнера".

Напомним, на Западе не исключают возможности того, что Россия после агрессии в Украине может совершить нападение на одну из стран НАТО. В частности, считается, что под самой большой угрозой находятся страны Балтии. Впрочем, в РФ также готовятся к возможному противостоянию, и в этом контексте повышают ставки, угрожая цивилизованному миру ядерным оружием.

При этом в Украине ожидают военных НАТО . Впрочем, эксперты считают, что такое станет возможным только тогда, когда Украина сама станет членом Альянса.