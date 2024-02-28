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Путин начал подготовку к войне с НАТО: в США увидели настораживающие признаки

Американские аналитики проанализировали два указа, которые недавно подписал российский президент

сегодня, 08:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Института изучения войны.

Путин начал подготовку к войне с НАТО: в США увидели настораживающие признаки

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что о подготовке путинского режима к прямому столкновения со странами НАТО свидетельствуют два указа российского лидера от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа. Таким образом в России также расформировывается Западный военный округ (ЗВО), который Министерство обороны России сформировало в 2010 году путем соединения этих двух округов — МВО и ЛВО.

По словам аналитиков, ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Его стратегические задачи включали наблюдение за операциями ВС РФ в Украине после начала полномасштабной войны, а также подготовку к возможному противостоянию с НАТО.

В ISW объясняют, что теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО — вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Это позволит Москве одновременно "занять позицию" против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине.

Как указывают эксперты, Путин упоминал о необходимости формирования ЛВО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году. Таким образом политик сигнализировал о намерении Кремля использовать ЛВО для противостояния НАТО.

"Воссоздание МВО и ЛВО соответствует параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективах и подготовки к потенциальной будущей крупномасштабной конвенционной войне против НАТО в долгосрочной перспективе", — заявили эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ISW оценили, могут ли россияне захватить новые населенные пункты после Авдеевки.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-26-2024
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