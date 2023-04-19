Путин начал предлагать газ дешевле европейской цены, но с условием

Российский президент на фоне масштабных санкций Европы и США против России за вторжение в Украину предложил Казахстану рекордную скидку на газ . Об этом сообщает издание The Moscow Times .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Журналисты предполагают, что эту скидку Путин предложил, чтобы Кремль имел возможность склонить президента Касима Жомарта-Токаева на участие в проекте строительства нового трубопровода в Китай.

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В сообщении издания говорится, что эта скидка, которую обещают, будет рекордной по сравнению со всеми остальными клиентами "Газпрома".

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что газ, который РФ готова поставлять для обеспечения севера и востока Казахстана, будет стоить "намного" дешевле, чем для Беларуси, а с европейскими ценами разница будет "в разы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что получит Венгрия от "Газпрома" . Во время визита министра иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Москву политик договорился о продолжении поставок газа и нефти с "Газпромом". Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. По его словам, бесперебойные поставки российского газа якобы важны для Венгрии. Он отметил, что согласно договоренности, Будапешт сможет закупать больше газа, чем предусмотрено долгосрочным контрактом, в случае необходимости.

Второе соглашение расширило возможности для Венгрии по оплате части цены, превышающей 150 евро, вне зависимости от текущей цены на газ на условиях отсрочки. Также Сиярто добавил, что была достигнута договоренность о поставках нефти через украинско-венгерскую границу.