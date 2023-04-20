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Путин начал рассуждать о многополярности, странно себя ведя (ФОТО)

Во время своей речи Путин традиционно уцепился руками за стол

сегодня, 21:15
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Автор:

Лиля Воробьева

20 апреля российский президент сделал новое заявление о многополярности в мире. По его мнению, она "будет только усиливаться, а те, кто этому препятствует, проиграют". Об этом пишут российские СМИ.

Путин начал рассуждать о многополярности, странно себя ведя (ФОТО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Свое новое заявление глава Кремля сделал  во время заседания Совета по развитию местного самоуправления.


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"Этот тренд — тенденция к многополярности в мире — неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт совершенно очевиден. Это так же очевидно, как восход солнца. С этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются помешать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", — сказал Путин.

Кроме того, во время своего публичного выступления Путин снова удивил странным поведением. В частности, он изо всех сил уцепился руками за стол. В Сети предположили, что диктатор вынужден сидеть в такой позе из-за своей болезни.

Путин начал рассуждать о многополярности, странно себя ведя (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилась информация о нервном срыве у Путина. Врачи применили новый подход в стратегии лечения главы Кремля Владимира Путина, ведь предыдущие две терапии не гарантировали нужный результат. Применение новых препаратов дало неожиданный побочный эффект — у кремлевского диктатора будто бы был нервный срыв. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР. По его информации, в минувшую субботу Путина начали лечить, используя новый скорректированный этап лечения и новые препараты. Уже поздно вечером 18 апреля охранники услышали странные звуки из помещения, где находился российский президент.



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