Путин начал считать Трампа слабаком: к чему это уже приводит

Сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США кремлевский диктатор Владимир Путин был явно растерян, отмечает политолог Вадим Денисенко. Впрочем, по его словам, через месяц в поведении Путина произошли поразительные изменения, он начал излучать уверенность и даже перешел в контрнаступление.

Владимир Путин

"По моему убеждению, Путин уверовал, что Трамп слаб, и он не сможет таскаться с Россией вообще и с Путиным в частности. Судя по всему, ближайшее окружение Путина, имеющее право на определенные дискуссии с ним, консолидированно поддержали Путина в том, что сейчас время показать силу. Особенно ввиду того, что в Кремле не верят в то, что в течение 2025 года будут применены весомые санкции против, так называемого, теневого флота и не будет реальной попытки опустить цену на нефть до критических для россиян 50$ за баррель (российский бюджет сверстан, исходя из цены почти 70$ за баррель). потому что до сих пор так открыто никто не считал Трампа слабаком", – говорит Денисенко.

По его словам, в этом контексте важно понимать, что провокация россиян с перерезанием электрического кабеля в Балтийском море – это одновременно и пробный шар, и попытка поднять ставки. Если после этого не последует реакция со стороны США и ЕС, считает Денисенко, то Путин убедится, что теневому флоту ничего не будет угрожать.

"И что не менее важно: если не будет весомой реакции, Путин еще раз убедится, что Трамп слабак, а его формула "мир через эскалацию" – филькина грамота", – добавил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что прежде, чем перейти в нынешнее контрнаступление, Россия провела консультации с Китаем и получила молчаливое согласие на две базовые вещи: Пекин как минимум в первой половине 2025 года не перекроет поток товаров двойного подчинения и не задушит в объятиях КНДР по поддержке России.

По словам Денисенко, отдельно следует обратить внимание на то, что заявления Трампа о Канаде, как 51 штат, Панамский канал и покупку Гренландии – это часть торговой войны с Китаем. В понимании Трампа – все эти территории являются частью "заднего двора США" и там точно не место Китаю.

"В Кремле считают, что по всем этим вещам (плюс Ближний Восток) Трамп не заметит (забудет) о России и Украине", — добавил эксперт.

По его мнению, позиция Путина во многом утопическая, однако следует помнить о нескольких важных аспектах. Как говорит эксперт, Путин выйдет на переговоры с идеей финского сценария (Украина отказывается официально от части территорий) и на первом этапе (январь – февраль). минимум, будет отказываться от каких-либо других предложений. И именно поэтому, американцы пока не спешат со стартом этих. самих переговоров, считает политолог. Кроме того, по его мнению, США вряд ли в этот период будут уменьшать помощь Украине.

"Ключевой вопрос наших переговоров будет лежать в плоскости отношений США-КНР. И мы и РФ являемся одними из прокси в этом противостоянии", – добавил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , по какому сценарию Россия хочет завершить войну в Украине.



