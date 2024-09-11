Путин начал шантажировать мир новым "тузом": чем еще он может запугивать

Российский президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт определенных видов товаров в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Эту задачу он поставил перед премьер-министром Михаилом Мишустиным, согласно сообщениям российских СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин обратил внимание, что Россия поставляет на мировой рынок значительные объемы таких ресурсов, как уран, титан и никель. Он предложил рассмотреть вариант введения ограничений на их экспорт в ответ на западные санкции, ограничивающие поставки товаров в Россию, но предостерег, что это не должно навредить самой стране.

"Михаил Владимирович, у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок – к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, возможно, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе в ущерб только ничего не нужно делать", – сказал Путин.



В своем выступлении Путин также упомянул, что в некоторых странах формируются стратегические запасы сырья, и они принимают меры для обеспечения своих экономик. Он отметил, что ограничения поставок могут касаться не только урана, титана и никеля, но и других товаров в зависимости от ситуации на рынке.

Также Путин подчеркнул, что у России есть значительные запасы важных ресурсов. По словам Путина, на Россию приходится около 22% от мировых запасов природного газа, 23% запасов золота и почти 55% алмазов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин получил обещание по Курской области. Российские военные командиры пообещали диктатору Владимиру Путину "освободить" территорию Курской области, которая находится под контролем Сил обороны Украины. Как отметил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Михаил Самусь, российские войска пытаются прорвать оборону Украины по нескольким направлениям: Покровскому, Торецкому, Угледарскому и в районе Временного Яра. Однако украинские защитники постепенно перехватывают инициативу.