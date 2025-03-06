Кремлевский диктатор Владимир Путин объяснил, какой мир нужен России. По его словам, Кремль устроит вариант мира, который обеспечил бы РФ стабильное развитие и спокойствие.

Владимир Путин

Помимо этого, кремлевский диктатор заявил, что Россия не собирается никому уступать в ситуации в Украине. Путин цинично заявил, что России "не нужно ничего чужого", однако свое она тоже не отдаст.

В то же время официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва стремится к установлению устойчивого мира в Украине и не приемлет "передышек", которые якобы нацелены на перевооружение Киева. Также она добавила, что Великобритания и Франция не представляли РФ свой "мирный план".

"Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из средств массовой информации. Все эти манипуляции словами "перемирие", "временная остановка огня" или еще что-то — пусть они сами с собой разговаривают. Мы все прекрасно про них понимаем и знаем", — заявила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия остается привержена позиции, которая были озвучена кремлевским диктатором Владимиром Путиным в июне 2024 года. Ее суть сводится к тому, что РФ нужен действительно устойчивый мир, а не некие паузы, передышки, перемирия, которые противник хочет взять для перевооружения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин высказался о компромиссах в вопросе прекращения агрессии против Украины. В частности, диктатор заявил, что Россия не собирается никому уступать в ходе украинского конфликта. Как сообщают пропагандистские СМИ, об этом Путин сказал на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".



