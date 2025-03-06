logo

BTC/USD

90261.46

ETH/USD

2241.19

LTC/USD

104.62

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин категорически отверг любые уступки РФ в ходе «СВО»: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин категорически отверг любые уступки РФ в ходе «СВО»: детали

Кремлевский диктатор Путин рассказал о том, готова ли Россия к компромиссам в вопросе войны в Украине

сегодня, 17:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин высказался о компромиссах в вопросе прекращения агрессии против Украины.

Путин категорически отверг любые уступки РФ в ходе «СВО»: детали

Владимир Путин

В частности, диктатор заявил, что Россия не собирается никому уступать в ходе украинского конфликта. Как сообщают пропагандистские СМИ, об этом Путин сказал на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".

По данным российских журналистов, одна из участниц встречи, рассказывая о "подвиге" погибшего на "СВО" сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать.

"Мы и не собираемся этого делать", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не могут добиться уступок со стороны России в вопросе прекращения войны, поэтому начали давить на Украину. Более того, Вашингтон, фактически, стал союзником Москвы, поскольку прекратил все поставки вооружения Украины, среди прочего речь даже идет о ракетах к системам ПВО. Также США прекратили поставлять Украине разведывательную информацию, в том числе и о запущенных российских ракетах. И это еще не все. С сайта Госдепа пропал договор, заключенный между Украиной и США в прошлом году о гарантиях безопасности на 10 лет.

Есть мнение, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин действительно уже длительное время проводят тайные переговоры, хотя их детали официально не разглашаются, отметил политолог Станислав Белковский. При этом он добавил, что определенные признаки могут свидетельствовать о достигнутых договоренностях. По его убеждению, переговоры между Трампом и Путиным продолжаются с ноября 2024 года. В то же время Путин, как правило, избегает огласки своих ключевых решений, пока они не приняты, поэтому полной картины соглашения пока нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/23328153
Теги:

Новости

Все новости