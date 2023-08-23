Путин находится в "опасном положении" после аварии "Луны-25": подробности

После "серьезного конфуза", как вот авария российского корабля "Луна-25" во время посадки на месяц в минувшие выходные, российский диктатор Владимир Путин находится в "опасном положении". Об этом информирует express.co.uk, проведя анализ ситуации экспертами.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам экономического географа, профессора Джона Брайсона из Бирмингемского университета, потеря "Луны-25" возможно, как последняя в числе неудач, причиняющая вред позициям "некомпетентного" правителя внутри государства и на международном уровне.

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Брайсон продолжает, что этот космический корабль был задуман, чтобы продемонстрировать, что РФ является "государством, способным доставить полезный груз на месяц". Но связь с миссией была потеряна еще утром субботнего дня, а в воскресенье представители Роскосмоса объявили, что спутник "прекратил свое существование".

"Президент Путин страдает от искаженного чувства реальности — поскольку он считает, что Россия остается великой сверхдержавой, хотя реальность совсем другая", — говорит британский ученый, — "Частью искаженного чувства реальности Путина является его вера в то, что Россия может конкурировать в новой космической" гонке. К сожалению для Путина, после провала миссии "Луна-25" эти амбиции оказались не более чем мечтой".

Эксперт придерживается мнения, что война в Украине, а сейчас и утраченный космический корабль, будут заметными пятнами на репутации хозяина Кремля.

"Политическому лидеру в должности Путина опасно завоевывать репутацию человека, совершающего ряд неудач", — заметил Брайсон.

Британский ученый считает, что неудачные планы Путина вытекают из неправильно принятых решений и личной неспособности президента делать адекватные инвестирования в объекты российской экономической инфраструктуры. Путин владеет устаревшими чувствами государственного управления, в основе которых — территориальные завоевания, однако не экономическое и научное мастерство.

"Вместо того чтобы чрезмерно инвестировать в оружие массового уничтожения, Путину следовало бы инвестировать в российскую экономическую, научную и образовательную инфраструктуру", — сказал Джон Брайсон, и добавляет, что "политическое наследие Путина станет одним из 20 лет отсталости России".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин в роли "защитника" выступил на саммите БРИКС и сделал новое заявление о войне в Украине