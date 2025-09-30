Путин направил на похороны известного российского пропагандиста ядовитое "сострадание" (ФОТО)

В Москве 28 сентября состоялась церемония прощания с российским пропагандистом Тиграном Кеосаяном – мужем одиозной рупорки Кремля Маргариты Симоньян. Событие проходило в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Путин почтил память режиссера ядовитым венком.

Венок с розами от Путина (фото из открытых источников)

Сам Владимир Путин не появился на западе, однако решил отличиться странным жестом — послал венок с розами и листьями монстеры. Это растение считается ядовитым: его листья содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать сильное раздражение слизистых, болезненный отек, затрудненное дыхание и даже ожоги при попадании сока на кожу или в глаза.

На церемонии выступил первый заместитель главы администрации президента РФ Алексей Громов, заявивший, что Путин "отлично относился" к покойному пропагандисту. В то же время другие венки, зафиксированные камерами российских журналистов, выглядели традиционно — из роз, пальмовых или еловых веток.

Таким образом, именно "подарок" Путина отличался на фоне других и стал заметной деталью похорон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян скончался после 9 месяцев комы. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран пошел к Творцу. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", – написала украинофобка в соцсетях.

Кеосаян долгое время оставался одним из пропагандистов кремлевского нарратива.

В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России. Отметим, что ведущий – фигурант санкционных списков. После полномасштабного нападения на Украину против него ввели персональные санкции Европейский Союз, Украина, Великобритания, Канада и ряд других стран. Он неоднократно заявлял, что украинские власти нелегитимны, Донбасс — это не Украина, а Крым якобы часть России. В январе 2021 года Кеосаян угрожал Украине захватом Киева.