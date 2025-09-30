Путін надіслав на похорон відомого російського пропагандиста отруйне "співчуття" (ФОТО)

У Москві 28 вересня відбулася церемонія прощання з російським пропагандистом Тиграном Кеосаяном — чоловіком одіозної рупорки Кремля Маргарити Симоньян. Подія проходила у Вірменській церкві на Олімпійському проспекті. Путін вшанував пам’ять режисера отруйним вінком.

Вінок з трояндами від Путіна (фото з відкритих джерел)

Сам Володимир Путін не з’явився на заході, однак вирішив відзначитися дивним жестом — надіслав вінок із трояндами та листям монстери. Ця рослина вважається отруйною: її листя містить кристали оксалату кальцію, які можуть викликати сильне подразнення слизових оболонок, болісний набряк, утруднене дихання й навіть опіки при потраплянні соку на шкіру чи в очі.

На церемонії виступив перший заступник голови адміністрації президента РФ Олексій Громов, який заявив, що Путін "дуже добре ставився" до покійного пропагандиста. Водночас інші вінки, які зафіксували камери російських журналістів, виглядали традиційно — з троянд, пальмового чи ялинового гілля.

Таким чином, саме "подарунок" Путіна вирізнявся на тлі інших і став помітною деталлю похорону.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський телеведучий та пропагандист Тигран Кеосаян помер після 9 місяців коми. Про це повідомила його дружина Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні сім'ї. Дякую всім, дякую", – написала українофобка у соцмережах.

Кеосаян довгий час залишався одним із пропагандистів кремлівського наративу.

Зокрема, він заявляв, що Україна повинна бути вдячною Росії за захист її інтересів та "повернення" тих територій, які, на його думку, є невід'ємною частиною Росії. Зазначимо, що ведучий — фігурант санкційних списків. Після повномасштабного нападу на Україну проти нього запровадили персональні санкції Європейський Союз, Україна, Велика Британія, Канада та низка інших країн. Він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна, Донбас — це не Україна, а Крим нібито частина Росії. У січні 2021 року Кеосаян погрожував Україні захопленням Києва.