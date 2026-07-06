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Путин направил сигнал Анкаре на саммит НАТО: в МИД сделали заявление

Андрей Сибига заявил, что ночной ракетный удар по Киеву стал сигналом Кремля накануне саммита НАТО в Анкаре.

6 июля 2026, 11:30
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированный российский удар по Киеву в ночь на 6 июля был не только очередной атакой на украинскую столицу, но и сигналом российского диктатора Владимира Путина мировым лидерам в преддверии саммита НАТО в Анкаре. По его словам, ответом Альянса должно стать существенное усиление украинской противовоздушной обороны.

Путин направил сигнал Анкаре на саммит НАТО: в МИД сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в соцсети X отреагировал на российскую атаку по Киеву. По его словам, Россия применила более 20 баллистических ракет, убивших по меньшей мере 14 человек, а десятки получили ранения, в том числе дети. По словам главы МИД, это было послание от Путина.

"Послание Путина Анкаре простое: он нацелит баллистические ракеты на спящих детей и будет продолжать убийства, пока не сможет", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что российские войска намеренно атаковали жилые многоэтажки, стремясь к максимальному количеству жертв среди гражданского населения. По его словам, в одном из районов столицы из-под завалов извлекли тела целой семьи: отца, матери и ребенка.

"Каков будет ответ руководителей Альянса? Это уже не время для слабых шагов. Они лишь поощрят Москву продолжать и расширять террор за пределы Украины. Нам нужны реальные шаги", — отметил Сибига.

Особое внимание Министр обратил на необходимость передачи Украине дополнительных ракет PAC-3 для комплексов Patriot. По словам Сибиги, эти системы созданы для защиты населения от баллистических атак, а Украина в настоящее время остается единственной страной мира, которая регулярно испытывает удары баллистическими ракетами.

"Ракеты PAC-3 созданы именно для того, чтобы защищать людей от такого варварства. Их тысячи хранятся по всему миру, на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине – не потенциальные! Потому что для нас время измеряется человеческими жизнями", – говорится в заявлении Сибиги.

Саммит НАТО в Анкаре состоится 7-8 июля 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву на фоне гибели гражданских.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на нытье Кремля, что "СВО" теперь "настоящая война".



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2074028033350959201
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