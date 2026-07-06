Путин направил сигнал Анкаре на саммит НАТО: в МИД сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированный российский удар по Киеву в ночь на 6 июля был не только очередной атакой на украинскую столицу, но и сигналом российского диктатора Владимира Путина мировым лидерам в преддверии саммита НАТО в Анкаре. По его словам, ответом Альянса должно стать существенное усиление украинской противовоздушной обороны.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в соцсети X отреагировал на российскую атаку по Киеву. По его словам, Россия применила более 20 баллистических ракет, убивших по меньшей мере 14 человек, а десятки получили ранения, в том числе дети. По словам главы МИД, это было послание от Путина.
Министр подчеркнул, что российские войска намеренно атаковали жилые многоэтажки, стремясь к максимальному количеству жертв среди гражданского населения. По его словам, в одном из районов столицы из-под завалов извлекли тела целой семьи: отца, матери и ребенка.
Особое внимание Министр обратил на необходимость передачи Украине дополнительных ракет PAC-3 для комплексов Patriot. По словам Сибиги, эти системы созданы для защиты населения от баллистических атак, а Украина в настоящее время остается единственной страной мира, которая регулярно испытывает удары баллистическими ракетами.
Саммит НАТО в Анкаре состоится 7-8 июля 2026 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву на фоне гибели гражданских.
Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на нытье Кремля, что "СВО" теперь "настоящая война".