Путін надіслав сигнал Анкарі на саміт НАТО: в МЗС зробили заяву

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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що масований російський удар по Києву в ніч на 6 липня був не лише черговою атакою на українську столицю, а й сигналом російського диктатора Володимира Путіна світовим лідерам напередодні саміту НАТО в Анкарі. За його словами, відповіддю Альянсу має стати суттєве посилення української протиповітряної оборони.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга в соцмережі X відреагував на російську атаку по Києву. За його словами, Росія застосувала понад 20 балістичних ракет, які вбили щонайменше 14 людей, а десятки отримали поранення, зокрема діти. За словами очільника МЗС, це було послання від Путіна.
Міністр підкреслив, що російські війська навмисно атакували житлові багатоповерхівки, прагнучи максимальної кількості жертв серед цивільного населення. За його словами, в одному з районів столиці з-під завалів дістали тіла цілої родини: батька, матері та дитини.
Особливу увагу міністр звернув на необхідність передачі Україні додаткових ракет PAC-3 для комплексів Patriot. За словами Сибіги, ці системи створені для захисту населення від балістичних атак, а Україна нині залишається єдиною країною світу, яка регулярно зазнає ударів балістичними ракетами.
Саміт НАТО в Анкарі відбудеться 7-8 липня 2026 року.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву на тлі загибелі цивільних.
Також "Коментарі" писали, що в Україні відповіли на скиглення Кремля, що "СВО" тепер "справжня війна".