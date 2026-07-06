Путін надіслав сигнал Анкарі на саміт НАТО: в МЗС зробили заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що масований російський удар по Києву в ніч на 6 липня був не лише черговою атакою на українську столицю, а й сигналом російського диктатора Володимира Путіна світовим лідерам напередодні саміту НАТО в Анкарі. За його словами, відповіддю Альянсу має стати суттєве посилення української протиповітряної оборони.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга в соцмережі X відреагував на російську атаку по Києву. За його словами, Росія застосувала понад 20 балістичних ракет, які вбили щонайменше 14 людей, а десятки отримали поранення, зокрема діти. За словами очільника МЗС, це було послання від Путіна.

"Послання Путіна Анкарі просте: він націлить балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивства, доки зможе", — заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що російські війська навмисно атакували житлові багатоповерхівки, прагнучи максимальної кількості жертв серед цивільного населення. За його словами, в одному з районів столиці з-під завалів дістали тіла цілої родини: батька, матері та дитини.

"Яка буде відповідь керівників Альянсу? Це вже не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати та розширювати терор за межі України. Нам потрібні реальні кроки", — зазначив Сибіга.

Особливу увагу міністр звернув на необхідність передачі Україні додаткових ракет PAC-3 для комплексів Patriot. За словами Сибіги, ці системи створені для захисту населення від балістичних атак, а Україна нині залишається єдиною країною світу, яка регулярно зазнає ударів балістичними ракетами.

"Ракети PAC-3 створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Їх тисячі зберігаються по всьому світу, на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні — не потенційні! Бо для нас час вимірюється людськими життями", — йдеться в заяві Сибіги.

Саміт НАТО в Анкарі відбудеться 7-8 липня 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву на тлі загибелі цивільних.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відповіли на скиглення Кремля, що "СВО" тепер "справжня війна".