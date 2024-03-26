В марте РФ начала прямые поставки нефтепродуктов в Северную Корею, нарушив санкции ООН, под которыми лично подписался Владимир Путин.

РФ и КНДР становятся стратегическими партнерами. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, поставки производятся в обмен на снаряды и ракеты, которые КНДР с августа прошлого года отправляет в Россию для обстрелов Украины.

Сообщается, что нефтяная помощь позволит северокорейскому режиму выделять больше средств на военные программы.

Отмечается, что не менее пяти корейских танкеров зашли с 7 марта в порт Восточный под Находкой в Приморском крае за нефтепродуктами.

Издание пишет, что это первые документально зафиксированные поставки из России в КНДР с 2017 года, когда Совбез ООН в ответ на испытания ядерного оружия ввел ограничения на продажу Северной Кореи нефти и нефтепродуктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.