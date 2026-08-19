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Путин нашел лучший способ поставить Трампа на колени: эксперт шокировал замыслом Кремля

Политолог Николай Давыдюк заявил, что Москва помогает Тегерану, создавая дополнительные проблемы для администрации Дональда Трампа

19 августа 2026, 08:55
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Клименко Елена

Россия фактически начала действовать вопреки интересам администрации Дональда Трампа, поддерживая Иран в войне с США. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя ситуацию вокруг американо-иранского противостояния.

Путин нашел лучший способ поставить Трампа на колени: эксперт шокировал замыслом Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, Москва не просто наблюдает за конфликтом, а передает Тегерану военные технологии и компоненты, которые могут использоваться для войны. В частности, речь идет о беспилотниках и других элементах вооружений.  

"Россия начала передавать Ирану помощь в войне с США", – отметил Давидюк.

Политолог обратил внимание на то, что такое поведение Кремля противоречит политике Вашингтона. Россия, декларирующая готовность к диалогу с Соединенными Штатами, усиливает возможности страны, которую американские власти рассматривают как противника.

По мнению Давидюка, Москва, таким образом, пытается ослабить позиции Трампа и создать для него дополнительные проблемы. Кремль фактически поддерживает сторону, противостоящую американскому президенту.  

"Россия делает несколько другое. Россия посылает врага Дональда Трампа", – подчеркнул эксперт.

Отдельно Давыдюк обратил внимание на дипломатический трек. По его словам, специальный представитель Трампа Джаред Кушнер принимает участие в переговорах, призванных приблизить к завершению конфликта. Однако параллельно Россия может пытаться изменить ситуацию на поле боя, помогая Ирану.

"Пока Кушнер проводит переговоры на Ближнем Востоке, где пытается сводить эти мирные треки", – сказал политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может прибегнуть к более масштабному набору военных после проведения парламентских выборов осенью. О таком сценарии рассказал политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9QROXW49lQ8&t=291s
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