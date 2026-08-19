Путін знайшов найкращий спосіб поставити Трампа на коліна: експерт шокував задумом Кремля

Росія фактично почала діяти всупереч інтересам адміністрації Дональда Трампа, підтримуючи Іран у війні зі США. Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи ситуацію навколо американсько-іранського протистояння.

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За його словами, Москва не просто спостерігає за конфліктом, а передає Тегерану військові технології та компоненти, які можуть використовуватися для ведення війни. Зокрема, йдеться про безпілотники та інші елементи озброєнь.

"Росія почала передавати Ірану допомогу у війні зі США", – зазначив Давидюк.

Політолог звернув увагу на те, що така поведінка Кремля суперечить політиці Вашингтона. Росія, яка декларує готовність до діалогу зі Сполученими Штатами, водночас посилює можливості країни, яку американська влада розглядає як противника.

На думку Давидюка, Москва таким чином намагається послабити позиції Трампа та створити для нього додаткові проблеми. Кремль фактично підтримує сторону, яка протистоїть американському президенту.

"Росія робить дещо інше. Росія посилає ворога Дональда Трампа", – наголосив експерт.

Окремо Давидюк звернув увагу на дипломатичний трек. За його словами, спеціальний представник Трампа Джаред Кушнер бере участь у переговорах, покликаних наблизити завершення конфлікту. Однак паралельно Росія може намагатися змінити ситуацію на полі бою, допомагаючи Ірану.

"Поки Кушнер проводить переговори на Близькому Сході, де намагається зводити ці мирні треки", – сказав політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може вдатися до масштабнішого набору військових після проведення парламентських виборів восени. Про такий сценарій розповів політолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець.