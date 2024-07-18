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Путин нашел неожиданных виновных в том, что в России дефицит электроэнергии

Владимир Путин обвинил майнеров криптовалют в использовании больших объемов электроэнергии. По словам Путина, это повлекло за собой отключение света в некоторых регионах России.

сегодня, 08:30
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин признал, что в некоторых регионах РФ есть проблемы с дефицитом электроэнергии. По словам Путина, причиной этого стал майнинг криптовалют, поэтому в Кремле было поручено урегулировать сферу цифровых валют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин нашел неожиданных виновных в том, что в России дефицит электроэнергии

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

17 июля Путин выступил на совещании по экономическим вопросам и заявил, что майнеры осуществляют бесконтрольное использование электроэнергии, чем создают опасность и дефицит мощностей.

"Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае", – сказал Путин.

Российский диктатор назвал это серьезной проблемой, которая может повлечь за собой последствия для предприятий и жителей городов и сел.

"Очевидно: если не будет свободной мощности, если ее "заберут" так называемые майнинговые фермы, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями снабжения, с нехваткой энергии", – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что нужно взять под контроль майнинг криптовалют в РФ, в частности, установить тарифы и налоги на криптовалюты и их добычу.

Отметим, что в июле в некоторых регионах РФ начали выключать свет, в частности, это касается Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии и Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму оккупационные власти РФ назвали причину, почему на полуострове постоянные отключения света.

Также "Комментарии" писали о том, когда в Украине перестанут выключать свет.



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