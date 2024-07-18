Путин нашел неожиданных виновных в том, что в России дефицит электроэнергии

Российский диктатор Владимир Путин признал, что в некоторых регионах РФ есть проблемы с дефицитом электроэнергии. По словам Путина, причиной этого стал майнинг криптовалют, поэтому в Кремле было поручено урегулировать сферу цифровых валют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

17 июля Путин выступил на совещании по экономическим вопросам и заявил, что майнеры осуществляют бесконтрольное использование электроэнергии, чем создают опасность и дефицит мощностей.

"Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае", – сказал Путин.

Российский диктатор назвал это серьезной проблемой, которая может повлечь за собой последствия для предприятий и жителей городов и сел.

"Очевидно: если не будет свободной мощности, если ее "заберут" так называемые майнинговые фермы, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями снабжения, с нехваткой энергии", – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что нужно взять под контроль майнинг криптовалют в РФ, в частности, установить тарифы и налоги на криптовалюты и их добычу.

Отметим, что в июле в некоторых регионах РФ начали выключать свет, в частности, это касается Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии и Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму оккупационные власти РФ назвали причину, почему на полуострове постоянные отключения света.

Также "Комментарии" писали о том, когда в Украине перестанут выключать свет.