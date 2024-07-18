Путин нашел неожиданных виновных в том, что в России дефицит электроэнергии

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин признал, что в некоторых регионах РФ есть проблемы с дефицитом электроэнергии. По словам Путина, причиной этого стал майнинг криптовалют, поэтому в Кремле было поручено урегулировать сферу цифровых валют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
17 июля Путин выступил на совещании по экономическим вопросам и заявил, что майнеры осуществляют бесконтрольное использование электроэнергии, чем создают опасность и дефицит мощностей.
Российский диктатор назвал это серьезной проблемой, которая может повлечь за собой последствия для предприятий и жителей городов и сел.
Путин подчеркнул, что нужно взять под контроль майнинг криптовалют в РФ, в частности, установить тарифы и налоги на криптовалюты и их добычу.
Отметим, что в июле в некоторых регионах РФ начали выключать свет, в частности, это касается Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии и Крыма.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму оккупационные власти РФ назвали причину, почему на полуострове постоянные отключения света.
Также "Комментарии" писали о том, когда в Украине перестанут выключать свет.
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