Путин нашел общие темы для обсуждения с Трампом и послал ему сигнал

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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты предупреждают Россию о возможном усилении санкционного давления в случае, если Кремль не пойдет на прекращение войны. Однако диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам. Он стремится к личным контактам с Дональдом Трампом — не для обсуждения завершения боевых действий, а для договоренностей по бизнесу, считает политолог Владимир Фесенко.
США и РФ
По его словам, в США уже поступают предупреждения в Кремль о новых ограничениях. Однако пока не стоит говорить об "адских санкциях" — их еще только готовят. Он призвал не путать процесс подготовки санкций с их фактическим внедрением.
Да, говорит эксперт, некоторые источники сообщают, что администрация Трампа работает над новым пакетом ограничений. Но Фесенко скептически относится к санкциям, о которых ранее говорил сенатор Линдси Грэм — в частности, о 500% пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Это скорее выглядит как пиар, чем реальный механизм влияния, добавил политолог.
В то же время он считает более реалистичными другие, более умеренные санкции — против российской нефти, теневого флота, а также в финансовой и банковской сферах.
Фесенко также предположил, что до 9 мая Путин не будет принимать никаких решений, поскольку занят подготовкой к традиционным пропагандистским мерам.
Однако, как отметил Фесенко, Путина интересуют совсем не переговоры о завершении войны. По его словам, он хочет договариваться с Трампом о бизнесе, о снятии санкций, о сферах влияния. А вот о завершении войны против Украины говорить не желает. Это главная проблема.
В этом, по его мнению, ключевое противоречие между позициями Трампа и Путина. Трамп, по словам политолога, видит прекращение войны приоритетом перед любыми другими переговорами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , готов ли Путин завершить войну.
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