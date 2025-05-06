Путин нашел общие темы для обсуждения с Трампом и послал ему сигнал

Соединенные Штаты предупреждают Россию о возможном усилении санкционного давления в случае, если Кремль не пойдет на прекращение войны. Однако диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам. Он стремится к личным контактам с Дональдом Трампом — не для обсуждения завершения боевых действий, а для договоренностей по бизнесу, считает политолог Владимир Фесенко.

США и РФ

По его словам, в США уже поступают предупреждения в Кремль о новых ограничениях. Однако пока не стоит говорить об "адских санкциях" — их еще только готовят. Он призвал не путать процесс подготовки санкций с их фактическим внедрением.

Да, говорит эксперт, некоторые источники сообщают, что администрация Трампа работает над новым пакетом ограничений. Но Фесенко скептически относится к санкциям, о которых ранее говорил сенатор Линдси Грэм — в частности, о 500% пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Это скорее выглядит как пиар, чем реальный механизм влияния, добавил политолог.

В то же время он считает более реалистичными другие, более умеренные санкции — против российской нефти, теневого флота, а также в финансовой и банковской сферах.

Фесенко также предположил, что до 9 мая Путин не будет принимать никаких решений, поскольку занят подготовкой к традиционным пропагандистским мерам.

"До 9 мая, пока не закончится это "парадобесие и победобесие", Путин переговоры не возобновит. Ничто не должно мешать пропагандистскому спектаклю. Только после 9 мая, если Путин сочтет, что переговоры с Трампом для него важны, а судя по всему, даже недавнему заявлению Пескова, о том, что необходима прямая встреча Трампа и Путина, это сигнал. Это тоже сигнал Трампа, что мы, мол, готовы к продолжению переговоров. Поэтому, я думаю, решение будут принимать в Кремле после 9 мая", – отметил политолог.

Однако, как отметил Фесенко, Путина интересуют совсем не переговоры о завершении войны. По его словам, он хочет договариваться с Трампом о бизнесе, о снятии санкций, о сферах влияния. А вот о завершении войны против Украины говорить не желает. Это главная проблема.

В этом, по его мнению, ключевое противоречие между позициями Трампа и Путина. Трамп, по словам политолога, видит прекращение войны приоритетом перед любыми другими переговорами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , готов ли Путин завершить войну.



