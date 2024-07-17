Путин нашел объяснение блэкаутам в регионах: до такого не додумался бы никто

Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах.

Владимир Путин

По его словам, дефицит мощностей уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Путин назвал этот вопрос острым и чреватым серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков.

"Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу", — сказал глава Кремля.

При этом Путин заявил, что по оценке Минэнерго РФ, ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в РФ, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти.

Кремлевский диктатор заявил, что он уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Бурятии, Забайкалье, южных регионах России и оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, наблюдаются перебои с электроснабжением. В этих регионах введены ограничения на подачу электроэнергии. Российские СМИ сообщают об аварийном отключении на энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, что повлекло за собой проблемы с электроснабжением в Забайкалье. Согласно информации в сети, проблемы в работе Гусиноозерской ГРЭС были вызваны взрывами, после чего аварийно отключились два из трех энергоблоков.





