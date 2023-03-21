Путин нашел постоянного покупателя на санкционную российскую нефть

Во время полномасштабной войны в Украине и действия массовых антироссийских санкций, государство-агрессор импортировало больше своей нефти в Китай за период с января по февраль. Как сообщает Reuters , Российская Федерация сместила даже Саудовскую Аравию на второе место в объемах поставок нефти.

Импорт российской нефти в Китай вырос на 23,8% (фото из открытых источников)

Журналисты утверждают, что поставки российской нефти в Китай выросли на 23,8%, это только за два месяца.

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По информации таможни, за указанный период этого года РФ импортировала в Китай 15,68 млн. тонн нефти, или 1,94 млн. баррелей в сутки, что на 23,8% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Поставка нефти от импортеров из Саудовской Аравии, ранее выступавшей крупнейшим поставщиком в Китай, по результатам прошлого года, за двухмесячный период составила 13,92 млн. тонн, или 1,72 млн. баррелей в сутки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская нефть Urals торгуется ниже лимитов G7. Нефти марки Urals в пятницу стоили около 38 долларов за баррель. Эта стоимость значительно ниже лимита, установленного Группой семи, после санкций ЕС, направленных снизить доходы Кремля от продажи черного золота. Иностранное издание ссылается на данные, предоставленные Argus Media. Так, российский сорт нефти Urals стоил 37,80 долларов за баррель в порту Балтийского моря Приморск. Вместе с тем сорт Brent в тот же день торговался на уровне более чем вдвое выше — 78,57 долларов. В издании предполагается, что главным фактором снижения цены стала потеря европейского рынка, заставившая россию идти на поводу у Китая и Индии. Сложно понять, как Россия может отреагировать на такие низкие цены, отмечают авторы издания.