Путин нашел способ, как стать на Западе своим и добиться снятия санкций с России

Кремлевский диктатор Владимир Путин обратился к Ирану и призвал его не отвечать Израилю. То есть, говорит политолог Вадим Денисенко, диктатор решил стать неким "голубем мира" и этому даже есть несколько объяснений.

Владимир Путин

"Путин в будущих переговорах хочет расторговать перед США не только Украину. Его стратегия до последнего времени была одна: сеять хаос и создавать проблемы, которые невозможно решить без них", – говорит эксперт.

По его мнению, у диктатора Путина сейчас нет возможностей создать проблемы на уровне Сирии и поэтому он пробует продать воздух.

"Его идеальный план следующий: с него снимают санкции, а он "останавливает" Иран в войне против Израиля, а КНДР "не запускают" ракеты по Японии", — говорит политолог.

По его мнению, именно это и является стратегией России, главная цель которой состоит в возвращении Запада к диалогу, где Путин будет партнером, сидящим за столом переговоров.

Здесь нет ничего страшного для нас. Просто нужно вовремя поставить диагноз и правильно прописать "лечение", – подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передала своим иранским союзникам ракетные комплексы "Искандер" и системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". По информации израильской службы новостей Channel 14, транспортировка оружия осуществлялась военно-транспортным самолетом Ил-76, неоднократно совершавшим рейсы из России в Иран. При этом Defense Express отмечает, что ранее эти виды вооружения не были отмечены в арсенале Ирана. Публичные обсуждения по их передаче также отсутствовали, что может указывать на то, что иранские специалисты не проходили обучение по использованию этих систем, и потому их могут сопровождать российские специалисты.





