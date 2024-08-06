Путин нашел способ, как стать на Западе своим и добиться снятия санкций с России

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин обратился к Ирану и призвал его не отвечать Израилю. То есть, говорит политолог Вадим Денисенко, диктатор решил стать неким "голубем мира" и этому даже есть несколько объяснений.
Владимир Путин
По его мнению, у диктатора Путина сейчас нет возможностей создать проблемы на уровне Сирии и поэтому он пробует продать воздух.
По его мнению, именно это и является стратегией России, главная цель которой состоит в возвращении Запада к диалогу, где Путин будет партнером, сидящим за столом переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передала своим иранским союзникам ракетные комплексы "Искандер" и системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". По информации израильской службы новостей Channel 14, транспортировка оружия осуществлялась военно-транспортным самолетом Ил-76, неоднократно совершавшим рейсы из России в Иран. При этом Defense Express отмечает, что ранее эти виды вооружения не были отмечены в арсенале Ирана. Публичные обсуждения по их передаче также отсутствовали, что может указывать на то, что иранские специалисты не проходили обучение по использованию этих систем, и потому их могут сопровождать российские специалисты.
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