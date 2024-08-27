Путин нажаловался Моди на действия Киева: и рассказал, как «урегулировать кризис»

Российский диктатор Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и в ходе беседы дал принципиальную оценку "деструктивной линии" киевских властей и их западных покровителей, заявили в пресс-служба Кремля.

Моди и Путин

Там сообщают, что Путин ознакомил Моди с ключевым подходом РФ в "отношении путей разрешения" украинского конфликта.

В свою очередь, сообщают в пресс-службе Кремля, Моди рассказал Путину о своем недавнем визите в Киев и отметил заинтересованность Индии в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

Также стороны обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере, которые были достигнуты по итогам недавнего визита Моди в РФ, и выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках БРИКС. Индийский премьер подтвердил свое намерение принять участие в саммите объединения в Казани в октябре 2024 года, заявили в пресс-службе Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди 23 августа прибыл в Киев, где заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом он заявил, что войну можно остановить исключительно дипломатическим путем и призвал Киев и Москву к переговорам. Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад принимал третий саммит "Голос Глобального юга", в котором приняли участие 120 стран. Как сказал Моди, именно от имени стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием миру.

Также "Комментарии" рассказывали, что Индия является страной, точно выигравшей от российско-украинской войны. Покупая дешевую российскую нефть, индийские компании стали одними из ключевых поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок.



