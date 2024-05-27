Путин назвал абсолютно новое условие для проведения переговоров с Украиной

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Ткачик Олеся
С одной стороны, кремлевский диктатор Владимир Путин говорит о том, что он готов договариваться о мире, но с другой стороны наносит по Харькову террористические удары. Как считает политолог Владимир Фесенко, речь идет об излюбленной тактике кремлевского диктатора – говорить о мире, но идти путем войны.
Владимир Путин
Дело в том, говорит политолог, что кремлевский диктатор убежден, что эскалация войны – это лучший способ обеспечения мира на российских условиях.
При этом, говорит Фесенко, сейчас все усилия террористической России направлены на то, чтобы максимально снизить уровень участия различных стран мира в Глобальном саммите мира, и потенциальные политические последствия этого саммита, который ломает дипломатическую игру России вокруг ее войны против Украины.
Эксперт убежден, что Россия своими псевдо-инициативами о "прекращении огня" просто хочет максимально отвлечь внимание от саммита мира в Швейцарии и сделать все для того, чтобы обсуждались только ее условия для завершения войны в Украине.
При этом, Фесенко считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе в Минске, фактически, озвучил новое условие для ведения мирных переговоров.
По его мнению, агрессора нужно останавливать силой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин подал сигнал своим сторонникам в Украине и призвал их "сбросить" Владимира Зеленского.
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Ігор
сегодня, 16:59
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