Путин назвал абсолютно новое условие для проведения переговоров с Украиной

С одной стороны, кремлевский диктатор Владимир Путин говорит о том, что он готов договариваться о мире, но с другой стороны наносит по Харькову террористические удары. Как считает политолог Владимир Фесенко, речь идет об излюбленной тактике кремлевского диктатора – говорить о мире, но идти путем войны.

Владимир Путин

Дело в том, говорит политолог, что кремлевский диктатор убежден, что эскалация войны – это лучший способ обеспечения мира на российских условиях.

При этом, говорит Фесенко, сейчас все усилия террористической России направлены на то, чтобы максимально снизить уровень участия различных стран мира в Глобальном саммите мира, и потенциальные политические последствия этого саммита, который ломает дипломатическую игру России вокруг ее войны против Украины.

Эксперт убежден, что Россия своими псевдо-инициативами о "прекращении огня" просто хочет максимально отвлечь внимание от саммита мира в Швейцарии и сделать все для того, чтобы обсуждались только ее условия для завершения войны в Украине.

"Все слова о "заморозке" нынешней войны между Россией и Украиной это лишь тактическое прикрытие, дипломатическая и риторическая дымовая завеса. Это "крючок", "ловушка", на которую Россия и ее союзники хотят поймать некоторых западных политиков и некоторых лидеров стран Глобального Юга", - заявил Фесенко и добавил, что цель Москвы остается неизменной – она хочет добиться от Украины выполнения своих хотелок.

При этом, Фесенко считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе в Минске, фактически, озвучил новое условие для ведения мирных переговоров.

"Смена руководства Украины (Президента Зеленского) как условие для мирных переговоров. И это также показывает, что Кремль хочет не реальных мирных переговоров, а дестабилизации ситуации в Украине, что позволит ему одержать победу в войне против нашей страны. Естественно, для Украины российские требования неприемлемы", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, агрессора нужно останавливать силой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин подал сигнал своим сторонникам в Украине и призвал их "сбросить" Владимира Зеленского.



