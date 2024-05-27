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Путин назвал абсолютно новое условие для проведения переговоров с Украиной

Кремлевский диктатор Владимир Путин, фактически, выставил новое условие для ведения переговоров с Украиной, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, он хочет, чтобы в Украине сменили руководство страны

сегодня, 17:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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С одной стороны, кремлевский диктатор Владимир Путин говорит о том, что он готов договариваться о мире, но с другой стороны наносит по Харькову террористические удары. Как считает политолог Владимир Фесенко, речь идет об излюбленной тактике кремлевского диктатора – говорить о мире, но идти путем войны.

Путин назвал абсолютно новое условие для проведения переговоров с Украиной

Владимир Путин

Дело в том, говорит политолог, что кремлевский диктатор убежден, что эскалация войны – это лучший способ обеспечения мира на российских условиях.

При этом, говорит Фесенко, сейчас все усилия террористической России направлены на то, чтобы максимально снизить уровень участия различных стран мира в Глобальном саммите мира, и потенциальные политические последствия этого саммита, который ломает дипломатическую игру России вокруг ее войны против Украины.

Эксперт убежден, что Россия своими псевдо-инициативами о "прекращении огня" просто хочет максимально отвлечь внимание от саммита мира в Швейцарии и сделать все для того, чтобы обсуждались только ее условия для завершения войны в Украине.

"Все слова о "заморозке" нынешней войны между Россией и Украиной это лишь тактическое прикрытие, дипломатическая и риторическая дымовая завеса. Это "крючок", "ловушка", на которую Россия и ее союзники хотят поймать некоторых западных политиков и некоторых лидеров стран Глобального Юга",
- заявил Фесенко и добавил, что цель Москвы остается неизменной – она хочет добиться от Украины выполнения своих хотелок.

При этом, Фесенко считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе в Минске, фактически, озвучил новое условие для ведения мирных переговоров.

"Смена руководства Украины (Президента Зеленского) как условие для мирных переговоров. И это также показывает, что Кремль хочет не реальных мирных переговоров, а дестабилизации ситуации в Украине, что позволит ему одержать победу в войне против нашей страны. Естественно, для Украины российские требования неприемлемы",
— подчеркнул эксперт.

По его мнению, агрессора нужно останавливать силой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин подал сигнал своим сторонникам в Украине и призвал их "сбросить" Владимира Зеленского.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02FRUZYvwC6CB7sxfP8Fw3NFnAKqgSLQ6rR6GpnpURzM4wvCST3ent6jvgfgGD5AGbl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 16:59

Супер! Та вимагати проведення справжніх реформ. Треба наперед унеможливити прихід якоїсь мерзоти шляхом брехні маніпуляції чи силового захоплення. Бо в цьому випадку у божих знов почнуться провокації звинувачення перекладення відповідальності та скасування домовленостей. І все задля можливости красти. Тоді й населення швидко почне ставитись прихильно, якщо, завдяки втручанню зі сторони, в нього почнуться зміни і справжній розвиток. В історії відомі випадки, коли саме зовнішнє втручання допомогло позбутись Гитлера і Пол Пота та почати розвиток. Нехай почнеться конкуренція різних сторін впливу, щоб вибрати найкращій варіант.


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