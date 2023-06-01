Путин назвал циничные причины войны и заявил, что не сомневается в победе России

Российский президент Путин уже делает заявления о том, что Россия победит в войне против Украины. Он в очередной раз цинично заявил, что Россия, обстреливая мирные города и убивая людей в Украине, так "защищает свои ценности и свой народ". Об этом пишут российские СМИ 1 июня во время онлайн-совещания с якобы многодетными российскими семьями.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский диктатор 1 июня провел онлайн-совещание с якобы многодетными семьями России. На мероприятии один из награжденных Путиным заявил, что "Россия победит в войне и станет гарантом безопасности для всех народов мира".

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В ответ на это Путин ответил, что даже не сомневается в "победе", потому что Россия якобы защищает "свою землю, свои ценности и свой народ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин впервые за полгода может уехать из России. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на выборах и обсудил встречу. Турецкая газета Hürriyet объявила, что Владимир Зеленский и Владимир Путин один за другим посетят президента Турции Реджепа Эрдогана после его инаугурации. В Кремле подтвердили факт разговора о встрече двух лидеров.

Песков добавил, что они готовятся к встрече, однако не подтвердил точную дату визита, указав, что нужно учесть графики обоих президентов. Также первым зарубежным визитом в 2023 году, возможно, станет саммит БРИКС, который пройдет в июле в ЮАР. Африканская страна разрабатывает закон, чтобы обойти выдачу ордера на арест Путина. С начала полномасштабной войны Путин покидал территорию России 10 раз. Последний подобный визит российского диктатора состоялся в декабре 2022 года, когда Путин приехал в Минск.



