logo

BTC/USD

26926.46

ETH/USD

1863.97

LTC/USD

94.91

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин назвал циничные причины войны и заявил, что не сомневается в победе России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал циничные причины войны и заявил, что не сомневается в победе России

Путин выдал новое заявление о войне против Украины

сегодня, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Путин уже делает заявления о том, что Россия победит в войне против Украины. Он в очередной раз цинично заявил, что Россия, обстреливая мирные города и убивая людей в Украине, так "защищает свои ценности и свой народ". Об этом пишут российские СМИ 1 июня во время онлайн-совещания с якобы многодетными российскими семьями.

Путин назвал циничные причины войны и заявил, что не сомневается в победе России

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский диктатор 1 июня провел онлайн-совещание с якобы многодетными семьями России. На мероприятии один из награжденных Путиным заявил, что "Россия победит в войне и станет гарантом безопасности для всех народов мира".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В ответ на это Путин ответил, что даже не сомневается в "победе", потому что Россия якобы защищает "свою землю, свои ценности и свой народ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин впервые за полгода может уехать из России. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на выборах и обсудил встречу. Турецкая газета Hürriyet объявила, что Владимир Зеленский и Владимир Путин один за другим посетят президента Турции Реджепа Эрдогана после его инаугурации. В Кремле подтвердили факт разговора о встрече двух лидеров.

Песков добавил, что они готовятся к встрече, однако не подтвердил точную дату визита, указав, что нужно учесть графики обоих президентов. Также первым зарубежным визитом в 2023 году, возможно, станет саммит БРИКС, который пройдет в июле в ЮАР. Африканская страна разрабатывает закон, чтобы обойти выдачу ордера на арест Путина. С начала полномасштабной войны Путин покидал территорию России 10 раз. Последний подобный визит российского диктатора состоялся в декабре 2022 года, когда Путин приехал в Минск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!