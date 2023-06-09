Путин назвал дату, когда Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси

Президент России Владимир Путин объявил, что все процессы идут по предварительным планам, поэтому размещение ядерного вооружения на территории Беларуси состоится 7-8 июля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе встречи президент России назвал точную дату размещения ядерного оружия у своего союзника.

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"Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него", — заявил Владимир Путин.

Российский президент также указал, что экономические отношения между обеими странами развиваются "необычайно хорошо".

В свою очередь Александр Лукашенко указал, что Россия и Беларусь должны надеяться друг на друга, а не ждать отмены санкций. Президент Беларуси указал, что, несмотря на экономические вопросы, которые существуют между странами, они не создают проблем.

Касим Токаев отреагировал на предложение Лукашенко. Белорусский президент предложил лидеру Казахстана вступление в Союзную страну России и Белоруссии, а иметь возможность разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Казахстана

Также "Комментарии" писали о руководителе российских наемников Евгении Пригожине, который рассказал о возможном плане России с использованием ядерного оружия. Глава ППК "Вагнер" указал, что Минобороны РФ или Генштаб РФ может нанести тактический ядерный удар по территории России и обвинить в такой деятельности Украину.