Путин назвал дату, когда Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси

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Президент России Владимир Путин объявил, что все процессы идут по предварительным планам, поэтому размещение ядерного вооружения на территории Беларуси состоится 7-8 июля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе встречи президент России назвал точную дату размещения ядерного оружия у своего союзника.
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Российский президент также указал, что экономические отношения между обеими странами развиваются "необычайно хорошо".
В свою очередь Александр Лукашенко указал, что Россия и Беларусь должны надеяться друг на друга, а не ждать отмены санкций. Президент Беларуси указал, что, несмотря на экономические вопросы, которые существуют между странами, они не создают проблем.
Также "Комментарии" писали о руководителе российских наемников Евгении Пригожине, который рассказал о возможном плане России с использованием ядерного оружия. Глава ППК "Вагнер" указал, что Минобороны РФ или Генштаб РФ может нанести тактический ядерный удар по территории России и обвинить в такой деятельности Украину.
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