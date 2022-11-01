Путин назвал Эрдогану новое условие для возвращения в "зерновое соглашение"

Ігор
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Бережи честь за молоду! 31 рік зло жило шахрайством, рейдерством, корупцією, брехнею та іншими пороками. Вони одне одному не вірять - ховаються в офшорах, щоб спільники не відібрали. Найбільшою чеснотою вважається в жодному разі не зізнаватись і не брати на себе відповідальність. От як знати, що там було насправді? Гниле дерево не дає гарних плодів. Поки не станемо на шлях доброчесності і не замінимо владу - країна буде йти до загибелі. З "до останнього українця" вже змирились? Для кого тоді країна?