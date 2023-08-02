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Путин назвал Эрдогану свои условия возвращения к зерновому соглашению

Путин назвал свои требования, чтобы вернуться к "зерновому соглашению"

сегодня, 14:20 comments1436
Автор:
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Лиля Воробьева
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2 августа турецкий президент Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики договорились о визите главы Кремля в Анкару. В свою очередь российский президент выразил готовность вернуться к "зерновому соглашению", но когда все обязательства перед РФ будут выполнены.

Путин назвал Эрдогану свои условия возвращения к зерновому соглашению

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают кремлевские СМИ


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"Путин в переговорах с Эрдоганом изложил позицию России по "зерновому соглашению", подтвердил готовность вернуться к нему, как только Запад выполнит все обязательства перед Россией", — сообщил Кремль.

Эрдоган в разговоре с Путиным отметил, что Турция будет прилагать усилия для продления "зернового соглашения"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия объявила семь условий возвращения к зерновому соглашению. Россия готова вернуться к зерновому соглашению, однако для этого западным странам нужно выполнить семь его требований. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Первое – это реальный, а не умозрительный выход из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Кроме того, Россия требует снять "все препятствия для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений". Еще два условия от РФ: "должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений", а также "должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок". Еще одним условием в РФ называют "восстановление первоначального гуманитарного характера зерновой сделки".



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Источник: https://t.me/bbbreaking/161961
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