В России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопросы.

Путин назвал города, куда Россия намерена пойти в ближайшее время

Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности в который раз повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области.

Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

"Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь к Славянску. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время", – заявил Путин.

Он также сказал, что более 50% Константиновки под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.

"Взятие Красноармейска (Покровска – ред.) — очень важное для нас событие. Это хороший плацдарм для дальнейших операций. Полностью окружён город Димитров (Мирноград – ред.). 50% города взяли под контроль наши войска. Противник пытается выйти из города малыми группами", – говорит Путин.

Также он отметил, что группировка "Восток" быстрыми темпами двигается по Запорожской области, оккупируя один населённый пункт за другим.

"Бои идут в городе Гуляйполе, город разбит на две части, наши ребята переправились через реку, 50% города под контролем ВС РФ. Уверен, что до конца текущего года мы будем свидетелями наших ВС РФ на линии боевого соприкосновения", – заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Купянском направлении бои подходят к ключевому моменту. Наши подразделения прокусили западный фланг и фактически втянулись в бои за центральную часть города. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".