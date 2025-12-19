Рубрики
В России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопросы.
Путин назвал города, куда Россия намерена пойти в ближайшее время
Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности в который раз повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области.
Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Он также сказал, что более 50% Константиновки под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.
Также он отметил, что группировка "Восток" быстрыми темпами двигается по Запорожской области, оккупируя один населённый пункт за другим.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Купянском направлении бои подходят к ключевому моменту. Наши подразделения прокусили западный фланг и фактически втянулись в бои за центральную часть города. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".