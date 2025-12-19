logo_ukra

Путін назвав міста, куди Росія має намір піти найближчим часом
НОВИНИ

Путін назвав міста, куди Росія має намір піти найближчим часом

Путін заявив, яке місто буде окуповане наступним

19 грудня 2025, 11:50
Автор:
Недилько Ксения

У Росії почалася пряма лінія російського диктатора Володимира Путіна "Підсумки року", де жителі країни-агресора ставлять своєму правителю питання.

Путін назвав міста, куди Росія має намір піти найближчим часом

Путін назвав міста, куди Росія має намір піти найближчим часом

Там Путін розповів про "перемоги" на фронті в Україні, зокрема вкотре повторив пропаганду про окупацію Куп'янська у Харківській області.

Крім того, глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення.

"Мені доповіли про взяття Сіверська, звідси відкривається шлях до Слов'янська. Думаю, що й Червоний Лиман буде взято найближчим часом", – заявив Путін.

Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ.

"Взяття Червоноармійська (Покровська – ред.) – дуже важлива для нас подія. Це добрий плацдарм для подальших операцій. Повністю оточене місто Димитров (Мирноград – ред.). 50% міста взяли під контроль наші війська. Противник намагається вийти з міста малими групами", – каже Путін.

Також він зазначив, що угруповання "Схід" швидкими темпами рухається Запорізькою областю, окупуючи один населений пункт за іншим.

"Бої йдуть у місті Гуляйполі, місто розбите на дві частини, наші хлопці переправилися через річку, 50% міста під контролем ЗС РФ. Впевнений, що до кінця поточного року ми будемо свідками наших ЗС РФ на лінії бойового зіткнення", – заявив Путін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що на Куп'янському напрямку бої підходять до ключового моменту. Наші підрозділи прокусили західний фланг та фактично втягнулися у бої за центральну частину міста. Про це повідомив військовий Сил оборони України із позивним "Мучной".



