Недилько Ксения
У Росії почалася пряма лінія російського диктатора Володимира Путіна "Підсумки року", де жителі країни-агресора ставлять своєму правителю питання.
Путін назвав міста, куди Росія має намір піти найближчим часом
Там Путін розповів про "перемоги" на фронті в Україні, зокрема вкотре повторив пропаганду про окупацію Куп'янська у Харківській області.
Крім того, глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення.
Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ.
Також він зазначив, що угруповання "Схід" швидкими темпами рухається Запорізькою областю, окупуючи один населений пункт за іншим.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що на Куп'янському напрямку бої підходять до ключового моменту. Наші підрозділи прокусили західний фланг та фактично втягнулися у бої за центральну частину міста. Про це повідомив військовий Сил оборони України із позивним "Мучной".