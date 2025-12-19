У Росії почалася пряма лінія російського диктатора Володимира Путіна "Підсумки року", де жителі країни-агресора ставлять своєму правителю питання.

Путін назвав міста, куди Росія має намір піти найближчим часом

Там Путін розповів про "перемоги" на фронті в Україні, зокрема вкотре повторив пропаганду про окупацію Куп'янська у Харківській області.

Крім того, глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення.

"Мені доповіли про взяття Сіверська, звідси відкривається шлях до Слов'янська. Думаю, що й Червоний Лиман буде взято найближчим часом", – заявив Путін.

Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ.

"Взяття Червоноармійська (Покровська – ред.) – дуже важлива для нас подія. Це добрий плацдарм для подальших операцій. Повністю оточене місто Димитров (Мирноград – ред.). 50% міста взяли під контроль наші війська. Противник намагається вийти з міста малими групами", – каже Путін.

Також він зазначив, що угруповання "Схід" швидкими темпами рухається Запорізькою областю, окупуючи один населений пункт за іншим.

"Бої йдуть у місті Гуляйполі, місто розбите на дві частини, наші хлопці переправилися через річку, 50% міста під контролем ЗС РФ. Впевнений, що до кінця поточного року ми будемо свідками наших ЗС РФ на лінії бойового зіткнення", – заявив Путін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що на Куп'янському напрямку бої підходять до ключового моменту. Наші підрозділи прокусили західний фланг та фактично втягнулися у бої за центральну частину міста. Про це повідомив військовий Сил оборони України із позивним "Мучной".