Путин назвал кого в Украине считает легитимной властью

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает легитимной властью в Украине парламент и представителя Верховной Рады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Путин о легитимности Зеленского. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции в Узбекистане ответил на вопросы журналистов о легитимности Владимира Зеленского после истечения пятилетнего срока на посту президента Украины.

"Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продолжаются", — сказал Путин.

Российский диктатор заявил, что о полномочиях руководителя государства ничего не сказано в Конституции, поэтому власть в Украине переходит в парламент и спикера Верховной Рады.

"Строго говоря, по предварительной оценке единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады", — сказал Путин.

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина в ЕС отметили, что считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным. По их словам, только Путин виноват своим вторжением, в том, что в Украине не могут провести выборы. Также в Германии заявили, что признают президентство Зеленского и будут и дальше сотрудничать с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путин о якобы своей нелегитимности на посту президента Украины после истечения пятилетнего срока.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев считают российского диктатора Путин нелегитимным президентом РФ.