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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает легитимной властью в Украине парламент и представителя Верховной Рады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Путин о легитимности Зеленского. Фото из открытых источников
Владимир Путин во время пресс-конференции в Узбекистане ответил на вопросы журналистов о легитимности Владимира Зеленского после истечения пятилетнего срока на посту президента Украины.
Российский диктатор заявил, что о полномочиях руководителя государства ничего не сказано в Конституции, поэтому власть в Украине переходит в парламент и спикера Верховной Рады.
Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина в ЕС отметили, что считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным. По их словам, только Путин виноват своим вторжением, в том, что в Украине не могут провести выборы. Также в Германии заявили, что признают президентство Зеленского и будут и дальше сотрудничать с Украиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путин о якобы своей нелегитимности на посту президента Украины после истечения пятилетнего срока.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев считают российского диктатора Путин нелегитимным президентом РФ.
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іван
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