Путин назвал новые цели «СВО» и заявил, к чему стремится Россия

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы сможет достичь всех так называемых "намеченных целей" в войне, поскольку "на ее стороне правда". Об этом он сказал в видеообращении, посвященному Дню "воссоединения Донецкой и Луганской народных республик", а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Владимир Путин

"Правда на нашей стороне! Все намеченные цели будут достигнуты!" — заявил Путин.

Кроме того, кремлевский диктатор заявил, что Россия после 2014 года якобы стремилась посредством мирного диалога разрешить конфликт в "Донецкой и Луганской народных республиках". Но, говорит Путин, якобы все закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны Запада.

По словам диктатора, западные элиты якобы превратили Украину в свою "колонию", в военный плацдарм, готовый направить свою внимание на Россию.

Путин также заявил, что Запад после 2014 года готовил Украину к новой "карательной операции" против Донбасса, атакам на Крым и другие российские регионы.

Кроме того, диктатор опять назвал цели так называемой "специальной военной операции". По его словам, страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в стране насаждалась "ненависть и радикальный национализм", разжигалась вражда ко всему русскому.

Путин заявил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, "отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке". По словам диктатора, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Кремлевский диктатора отметил, что дальнейшее развитие событий якобы полностью подтвердило необходимость начать "специальную военную операцию" и подтвердило "поистине освободительный характер "СВО".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас под угрозой оккупации находятся еще как минимум 9 городов.



