Путин назвал страну, которая совершит "большую ошибку", если начнет помогать Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие после того, как Сеул допустил такую возможность в ответ на приверженность России к военному сотрудничеству с Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на заявление Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Владимир Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов. Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР", – заявил диктатор.

При этом Владимир Путин дал понять, что он обеспокоен возможными поставками летального оружия Южной Кореей в помощь Украине.

"Это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи", – пригрозил российский лидер.

Ранее помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, но страна придерживалась политики не предоставлять оружие.

Отметим, также глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались.

"Надежды на кулуарные переговоры с Западом не оправдались. Не думаю, что нигилизм по мирным предложениям будет вечно. Предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле",- заявил он во время итоговой пресс-конференции.

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