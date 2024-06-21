Путин назвал страну, которая совершит "большую ошибку", если начнет помогать Украине

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие после того, как Сеул допустил такую возможность в ответ на приверженность России к военному сотрудничеству с Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на заявление Путина
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Владимир Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
При этом Владимир Путин дал понять, что он обеспокоен возможными поставками летального оружия Южной Кореей в помощь Украине.
Ранее помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, но страна придерживалась политики не предоставлять оружие.
Отметим, также глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались.
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