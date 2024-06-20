Путин во Вьетнаме сделал новое заявление по "мирным предложениям" Москвы

Сегодня глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Да, по его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались. Об этом он заявил 20 июня на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Надежды на кулуарные переговоры с Западом не оправдались. Не думаю, что нигилизм по мирным предложениям будет вечно. Предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле",- заявил он во время итоговой пресс-конференции.

Также Владимир Путин назвал реакцию Запада на его "мирные инициативы" в отношении Украины ожидаемой.

"Я как раз и ожидал именно такой реакции – на первом этапе. Но что будет позже – это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле", — сказал диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал новое условие прекращения войны. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров, ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путина.

Важно, что это единственное условие, которое выдвигает диктатор. Владимир Путин также требует, чтобы Украина отказалась вступать в НАТО. Только после выполнения Киевом эти условия РФ прекратит огонь.

Также "Комментарии" писали о том, что стали известны детали соглашения Путина и Ким Чен Ина . Российский диктатор Владимир Путин посетил Ким Чен Ин и подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Северокорейское государственное агентство обнародовало пункты подписанного документа.

