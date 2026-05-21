logo

BTC/USD

77164

ETH/USD

2130.21

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин назвал ядерное оружие «крайней мерой», но приказал провести практические пуски
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал ядерное оружие «крайней мерой», но приказал провести практические пуски

Путин и Лукашенко провели ядерные учения: состоялись пуски межконтинентальных и гиперзвуковых ракет

21 мая 2026, 17:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко в режиме видеосвязи дали старт совместным обучением стратегическим силам. Маневры прошли в рамках плановой боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

Путин назвал ядерное оружие «крайней мерой», но приказал провести практические пуски

Владимир Путин

"Уже отмечал и снова подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств", — заявил глава Кремля, комментируя начало военных мероприятий. Ссылаясь на геополитическую ситуацию, он добавил: "Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада по-прежнему должна быть надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержки ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне".

В ходе маневров военнослужащие отработали реальное применение ракетного вооружения разных типов базирования. Привлеченные силы совершили серию боевых пусков.

"Практические пуски баллистических и крылатых ракет будут проведены в ходе сегодняшних ядерных учений", — анонсировал Путин перед началом активной фазы. Впоследствии в Министерстве обороны РФ подтвердили выполнение задач, отметив, что "на втором этапе учений ядерных сил выполнены практические пуски баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования".

География пусков охватила несколько регионов. Из космодрома "Плесецк" по камчатскому полигону "Кура" выпустили межконтинентальную ракету "Ярс", а из Баренцева моря фрегат и атомную подлодку запустили ракеты "Циркон" и "Синева". В свою очередь, белорусские подразделения работали на полигоне "Капустин Яр", где "расчет ВС Беларуси выполнил практический пуск баллистической ракеты ПТРК "Искандер-М"".

Для отработки ударов воздушного базирования командование привлекло стратегическую и истребительную авиацию. Российские самолеты Ту-95МС и МиГ-31И совершили пуски высокоточных ракет "Кинжал".

"Все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме, ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — резюмировали в российском военном ведомстве по итогам ядерных тренировок.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что лидер Беларуси Лукашенко заявил, что страна не собирается втягиваться в войну против Украины, однако есть нюанс .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости