Путин назвал ядерное оружие «крайней мерой», но приказал провести практические пуски

Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко в режиме видеосвязи дали старт совместным обучением стратегическим силам. Маневры прошли в рамках плановой боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Уже отмечал и снова подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств", — заявил глава Кремля, комментируя начало военных мероприятий. Ссылаясь на геополитическую ситуацию, он добавил: "Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада по-прежнему должна быть надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержки ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне".

В ходе маневров военнослужащие отработали реальное применение ракетного вооружения разных типов базирования. Привлеченные силы совершили серию боевых пусков.

"Практические пуски баллистических и крылатых ракет будут проведены в ходе сегодняшних ядерных учений", — анонсировал Путин перед началом активной фазы. Впоследствии в Министерстве обороны РФ подтвердили выполнение задач, отметив, что "на втором этапе учений ядерных сил выполнены практические пуски баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования".

География пусков охватила несколько регионов. Из космодрома "Плесецк" по камчатскому полигону "Кура" выпустили межконтинентальную ракету "Ярс", а из Баренцева моря фрегат и атомную подлодку запустили ракеты "Циркон" и "Синева". В свою очередь, белорусские подразделения работали на полигоне "Капустин Яр", где "расчет ВС Беларуси выполнил практический пуск баллистической ракеты ПТРК "Искандер-М"".

Для отработки ударов воздушного базирования командование привлекло стратегическую и истребительную авиацию. Российские самолеты Ту-95МС и МиГ-31И совершили пуски высокоточных ракет "Кинжал".

"Все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме, ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — резюмировали в российском военном ведомстве по итогам ядерных тренировок.

