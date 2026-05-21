Путін назвав ядерну зброю «крайнім заходом», але наказав провести практичні пуски

Володимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко в режимі відеозв'язку дали старт спільним навчанням стратегічних сил. Маневри відбулися у межах планової бойової підготовки збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.

"Вже наголошував і знову підкреслю: використання такої зброї, ядерної зброї – це крайній, винятковий захід забезпечення національної безпеки наших держав", — заявив очільник Кремля, коментуючи початок військових заходів. Посилаючись на геополітичну ситуацію, він додав: "Враховуючи зростання напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків, наша ядерна тріада, як і раніше, має бути надійним гарантом суверенітету Союзної держави Росії та Білорусії, забезпечити вирішення завдань стратегічного стримування, підтримки ядерного паритету та балансу сил на глобальному рівні".

У ході маневрів військовослужбовці відпрацювали реальне застосування ракетного озброєння різних типів базування. Залучені сили здійснили серію бойових пусків.

"Практичні пуски балістичних та крилатих ракет будуть проведені в ході сьогоднішніх ядерних навчань", — анонсував Путін перед початком активної фази. Згодом у Міністерстві оборони РФ підтвердили виконання завдань, зазначивши, що "на другому етапі навчань ядерних сил виконано практичні пуски балістичних ракет, гіперзвукових та крилатих ракет повітряного базування".

Географія пусків охопила кілька регіонів. З космодрому "Плесецьк" по камчатському полігону "Кура" випустили міжконтинентальну ракету "Ярс", а з Баренцева моря фрегат та атомний підводний човен запустили ракети "Циркон" і "Синєва". Свою чергою, білоруські підрозділи працювали на полігоні "Капустин Яр", де "розрахунок ЗС Білорусі виконав практичний пуск балістичної ракети ВТРК "Іскандер-М"".

Для відпрацювання ударів повітряного базування командування залучило стратегічну та винищувальну авіацію. Російські літаки Ту-95МС та МіГ-31І здійснили пуски високоточних ракет "Кинжал".

"Усі завдання тренування ядерних сил вирішені у повному обсязі, ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики", — резюмували у російському військовому відомстві за підсумками ядерних тренувань.

