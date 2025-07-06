Путин не боится Трампа: диктатор верит, что президент США никогда не пойдет на этот шаг

Российский диктатор Владимир Путин не верит, что президент США Дональд Трамп сможет отдать приказ начать бомбардировку России, подобно тому, как Соединенные Штаты совершили военную операцию в Иране. По мнению политического обозревателя Марка Фейгина, Путин считает, что Трамп не пойдет на эскалацию с РФ и максимум, позволит поставки боеприпасов Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" поделился своим мнением о позиции Путина в переговорах с Трампом по вопросу войны в Украине.

"Не знает, а верит, что Трамп будет склонен к отношениям именно с Путиным и не пойдет на обострение, которое будет иметь такие опасности и риски в виде ударов по его бункерам в Уральских горах или кое-где — думаю, в это он не верит совсем. Почему? Потому что в его представлении Трамп не ставит на один уровень Иран и Украину", – сказал Фейгин.

Кроме того, Фейгин считает, что Путин рассчитывает на уговор с Трампом. Как вариант, в Кремле могут сделать определенные предложения президенту США.

"Путин считает, что может договориться с Трампом, продолжая ему что-то обещать. И пока Трамп Путина в украинском вопросе не подводил, скажем честно… Поэтому на самом деле Путин не боится", — отмечает политический обозреватель.

По словам Фейгина Трамп мог бы пойти на очень радикальный шаг, в частности, закрыть небо над Украиной, где будут сбивать баллистические ракеты и летать современные F-35. Однако даже в такое развитие не верит глава Кремля.

"Он (Путин) считает, что по инерции боеприпасы будут еще поставлять, но на что-то существенное Трамп не решится. Вот такое его убеждение", — объяснил Фейгин, почему Путин не боится Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о поставках западного оружия Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Азербайджан открыто пошел против России. Почему Алиев перестал бояться Путина.