Путин не боится Трампа: диктатор верит, что президент США никогда не пойдет на этот шаг

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин не верит, что президент США Дональд Трамп сможет отдать приказ начать бомбардировку России, подобно тому, как Соединенные Штаты совершили военную операцию в Иране. По мнению политического обозревателя Марка Фейгина, Путин считает, что Трамп не пойдет на эскалацию с РФ и максимум, позволит поставки боеприпасов Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" поделился своим мнением о позиции Путина в переговорах с Трампом по вопросу войны в Украине.
Кроме того, Фейгин считает, что Путин рассчитывает на уговор с Трампом. Как вариант, в Кремле могут сделать определенные предложения президенту США.
По словам Фейгина Трамп мог бы пойти на очень радикальный шаг, в частности, закрыть небо над Украиной, где будут сбивать баллистические ракеты и летать современные F-35. Однако даже в такое развитие не верит глава Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о поставках западного оружия Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Азербайджан открыто пошел против России. Почему Алиев перестал бояться Путина.