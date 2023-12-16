Путин не будет идти на выборы от «Единой России»: в чем причина

Так называемая "инициативная группа избирателей" поддержала кандидатуру российского диктатора Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На собрании "инициативной группы избирателей" в субботу глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что решение было принято единогласно.

Среди выступивших на собрании группы – первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов, а также член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.

Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения Путина.

Для регистрации в качестве самовыдвиженца Путину необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

В то же время, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на собрании ""инициативной группы" заявил, что все региональные отделения "Единой России" примут активное участие в избирательной кампании Путина.

"Единая Россия" – это партия президента, он ее создавал, является нашим лидером и, безусловно, вся наша партийная машина, все наши региональные, местные отделения, более 3,5 млн членов партии, примут самое активное участие в избирательной кампании", – отметил Турчак.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы Путина: какое решение предстоит принять Западу и что попытается доказать Кремль.



