Путин не будет идти на выборы от «Единой России»: в чем причина

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Кравцев Сергей
Так называемая "инициативная группа избирателей" поддержала кандидатуру российского диктатора Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
На собрании "инициативной группы избирателей" в субботу глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что решение было принято единогласно.
Среди выступивших на собрании группы – первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов, а также член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.
Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения Путина.
Для регистрации в качестве самовыдвиженца Путину необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.
В то же время, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на собрании ""инициативной группы" заявил, что все региональные отделения "Единой России" примут активное участие в избирательной кампании Путина.
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