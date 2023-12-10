Выборы Путина: какое решение предстоит принять Западу и что попытается доказать Кремль

Россия вовсю готовится к очередным выборам Путина. В том числе на временно оккупированных украинских территориях, на что уже отреагировали в нашем МИД. Есть информация, что до этих выборов, намеченных на март, Кремль дал указание захватить, как минимум, Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковская обл.). Не исключено, что после путинского переизбрания мобилизация в РФ наберет обороты. Что могут (и могут ли) сделать Украина и союзники, чтоб псевдовыборы прошли не по кремлевскому сценарию? Какие ставки тут делает путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У Западе есть всего несколько вариантов

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что для Кремля пятые выборы Путина – наименее проблемные с точки зрения головной боли из-за международной обструкции, иностранного наблюдения и внешнего признания.

"После вторжения в Украину в феврале 2022-го Путин прекрасно понимал факт неотвратимого отчуждения от Запада. В нынешней системе он чувствует себя куда более политически комфортно. Ему не нужно оправдываться за убийства журналистов, отравление политических оппонентов, заключение оппозиционеров. Не нужно тратить деньги на лояльность лидеров общественного мнения на Западе (которые замолвили бы слово за "сознательный" электоральный выбор российского народа), на сопровождение подкупленных наблюдателей со стороны Запада (для подтверждения нужного результата кампании). Достаточно будет признание результатов выборов со стороны Китая, Северной Кореи, Турции, Центральной Азии, Арабского Востока, лояльных стран Африки и Латинской Америки", – поясняет эксперт.

Он предполагает, что Кремль планирует привлечь формальных международных наблюдателей из некоторых стран на незаконно образованные избирательные участки на оккупированных юго-восточных территориях Украины.

Путин попытается, вероятнее всего, максимально использовать для дальнейшего разграничения в системе мировых международных отношений, для продвижения антизападной повестки дня в странах Глобального Юга, которые не планируют рвать экономические и политические отношения с РФ", – прогнозирует Олег Постернак. "Таким образом, президентские выборы в РФ и проблему международного признания со стороны евроатлантического сообщества

По его мнению, для коллективного Запада это будет более сложная задача, чем признание российских президентских выборов-2018, в которых принимали участие жители оккупированного Крыма.

"Тогда, – напоминает политтехнолог, – Верховная Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ. ЕС декларировал позицию о непризнании переизбрания Путина именно в оккупированных частях Украины, однако не пошел дальше и не подвергал сомнению общий результат выборов. В марте 2024-го возникнет совсем другая ситуация, когда на одних рычагах весов – кровь десятков тысяч погибших военных и гражданских украинцев, а на других – политико- и экономически конъюнктурные интересы и расчет касательно желательности мирного урегулирования (что будет нуждаться в признании Путина как стороны потенциального компромисса)".

Потому, констатирует эксперт, перед США, ЕС и другими странами Запада оказался небогатый выбор.

Первый вариант – "белорусский".

Но Россия по возможностям мирового влияния – не Беларусь, – акцентирует Олег Постернак. – И захочет ли Запад таким образом углублять мировой раскол, фактически поставив третьи страны перед выбором в вопросе признания путинской легитимности?". "По аналогии с непризнанием результатов президентских выборов-2020 в Беларуси, Путина могли бы титуловать как "самопровозглашенный" президент России, устроив ему грандиозное международное унижение

Второй вариант – "частичное непризнание", когда, как и в 2018-м, не будет признаваться результат переизбрания Путина только в пределах оккупированных территорий Украины.

"Этот вариант не отразится на стратегии поиска мирной формулы сосуществования Запада с Россией и не станет проблемой для стран Глобального Юга, – отмечает эксперт. – Он для Запада может стать наиболее привлекательным с точки зрения стратегических интересов. Но может быть воспринят как показательный маркер скрытого пренебрежения жертвой, которую приносит украинский народ для защиты Европы – во имя геополитической конъюнктуры".

Олег Постернак предупреждает, что, если Украина хочет попробовать сломать второй сценарий – действовать нужно уже сейчас через наши рычаги влияния и коммуникативные каналы. В частности, апеллировать не только к незаконно организованному голосованию на оккупированных территориях, а и к факту недопущения политических оппонентов Путина к участию в выборах, фальсификациям и использованию административного ресурса, тотальному контроля за медиа и т.д.

"Нужно формировать акценты в западном общественном мнении, что очередной "соцопрос" российского народа не является волеизъявлением или выборами в классическом демократическом смысле. Лишь автократическим спектаклем и издевательством над формально декларируемыми политическими свободами, которые на деле властью не обеспечиваются", – заключает эксперт.

Со стороны Запада вряд ли стоит ожидать поздравлений в адрес Путина

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Кремль понизил нормы международного права в плане их влияния на внутрироссийскую ситуацию. И по факту может провести выборы (так и сделает) на оккупированных украинских территориях, надеясь отчасти их таким образом легитимизировать как свои. При этом Запад, думаю, станет вести себя прагматично. Как вел во время прошлых выборов в Госдуму, когда игнорировались их результаты на временно оккупированных территориях Украины (включая Крым). Но продолжались контакты с новоизбранной российской властью, особенно в рамках моментов, связанных с безопасностью".

По мнению политолога, со стороны Запада вряд ли стоит ожидать поздравлений в адрес военного преступника Путина в связи с очередным переизбранием (разве что Венгрия тут может отличиться).

"Что касается самого Путина (который, без сомнения, намеревался выдвигаться), ему важно показать уровень явки. А с этим могут быть проблемы, – прогнозирует эксперт. – Даже несмотря на то, что выборы в РФ придумали проводить не день, а три".

Но ведь выборы, акцентирует Алексей Якубин, это не просто голосование, а процесс. Причем, процесс, где есть не просто избирательная система, кандидаты (даже такие условные, как в РФ), но – определенные стандарты. Конкурентность. То, чего в России нет и рядом.

"Путин хочет увеличить видимость хотя бы явки на выборах. Заставить россиян, многие из которых не видят смысла голосовать, когда результат предопределен, прийти на избирательные участки, – считает политолог. – Внешняя легитимность играет роль. И Путину тут важно не столько мнение Запада, с которым РФ неофициально воюет, сколько – того же Китая, Индии, Глобального Юга, на которых Кремль переориентировал свою страну".

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