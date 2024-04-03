Путин не будет отступать. Bloomberg предупредил об агрессивных планах России

Кремлевский диктатор Владимир Путин проявляет большую решительность в завоевании Украины, рискуя столкнуться с противодействием западных сторонников Киева и достичь победы даже при медленном продвижении российских войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с военной стратегией Кремля.

Владимир Путин

Отмечается, что Путин вдохновился свежим шестилетним сроком во власти и попытается обвинить Киев в жесточайшем террористическом акте в России за два десятилетия. Как отмечает издание, кремлевский диктатор ставит перед собой задачу достижения военных целей, поскольку предыдущие дипломатические усилия с США в прошлом году не принесли результатов.

В то же время американские чиновники заявили, что не видят признаков серьезного подхода Путина к поиску путей прекращения боевых действий и отклонили идею проведения переговоров по прекращению огня без участия Украины.

Как допустил глава московского Центра политической информации Алексей Мухин, именно поэтому кремлевский диктатор сейчас выберет вариант с эскалацией на фронте. По его словам, у Путина осталась одна цель – победа на фронте.

При этом авторы статьи подчеркивают, что России не хватает мощности, необходимой для решительного прорыва, но Украине сложно обеспечить своим войскам боеприпасы, вместе с тем нет признаков того, что любая из сторон сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.

Издание подчеркивает, что с момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов, заявив, что не намерен давать Украине и ее союзникам время на перевооружение.

Авторы предполагают, что Кремль, возможно, готовит почву для усиления военных действий, включая возможную новую мобилизацию резервов, даже в то время, когда "экономика России во время войны уже испытывает проблемы с нехваткой рабочей силы". Тем не менее, России сейчас может быть тяжело провести новые крупные наступательные действия, чтобы захватить такие города как Харьков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных СМИ, Россия может прорвать на фронт на отдельных участках.