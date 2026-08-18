В Москве внезапно отменили ежегодный Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская вежа", который должен был начаться 21 августа на Красной площади. Организаторы заявили, что проведение четырехдневного мероприятия перенесено на следующий год из-за обстоятельств, которые от них не зависят.

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"Мероприятие перенесено на 2027 год из-за обстоятельств, не зависящих от организаторов", – говорится в официальном заявлении фестиваля.

Прямую причину отмены организаторы не назвали. Однако решение было принято на фоне резкого усиления атак украинских беспилотников по Москве и Московской области. В ночь на 18 августа российские власти заявляли о массированной атаке дронов, после чего в области сообщали о взрывах, пожарах и других последствиях.

Из-за угрозы беспилотников в Москве и области также временно ограничивали работу нескольких аэропортов. Учитывая масштаб фестиваля, его проведение в самом центре столицы могло создавать дополнительные риски безопасности.

"Спасская башня" является одной из самых помпезных военно-патриотических мероприятий России. Фестиваль был основан в 2007 году по поручению Владимира Путина. Его проводят на Красной площади у Кремля, где выступают военные оркестры и музыкальные коллективы.

В первые годы для участия привлекали ансамбли из Европейского Союза, Канады и Австралии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину международное присутствие на фестивале существенно сократилось.

За всю историю мероприятие отменялось только один раз – в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Теперь Москва второй раз вынуждена отказаться от проведения масштабного шоу. Формально фестиваль не отменили навсегда, однако его перенесение на 2027 год произошло именно в условиях усиления ударов беспилотников по российской столице.

Портал "Комментарии" уже писал , что у России пока нет необходимой группировки войск для нового масштабного наступления на Киевщину или Черниговщину. Однако в Главном управлении разведки не исключают, что такой сценарий может стать реальностью при определенных условиях.