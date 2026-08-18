Путін не дочекається свого улюбленого заходу: у Кремлі на фоні паніки шокували рішенням

У Москві раптово скасували щорічний Міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа", який мав розпочатися 21 серпня на Червоній площі. Організатори заявили, що проведення чотириденного заходу перенесено на наступний рік через обставини, які від них не залежать.

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"Захід перенесено на 2027 рік через обставини, які не залежать від організаторів", – йдеться в офіційній заяві фестивалю.

Прямої причини скасування організатори не назвали. Однак рішення ухвалили на тлі різкого посилення атак українських безпілотників по Москві та Московській області. У ніч проти 18 серпня російська влада заявляла про масовану атаку дронів, після чого в області повідомляли про вибухи, пожежі та інші наслідки.

Через загрозу безпілотників у Москві та області також тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів. З огляду на масштаб фестивалю його проведення в самому центрі столиці могло створювати додаткові безпекові ризики.

"Спаська вежа" є одним із найбільш помпезних військово-патріотичних заходів Росії. Фестиваль започаткували у 2007 році за дорученням Володимира Путіна. Його проводять на Красній площі біля Кремля, де виступають військові оркестри та музичні колективи.

У перші роки до участі залучали ансамблі з Європейського Союзу, Канади та Австралії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна присутність на фестивалі суттєво скоротилася.

За всю історію захід скасовували лише один раз – у 2020 році через пандемію COVID-19. Тепер Москва вдруге змушена відмовитися від проведення масштабного шоу. Формально фестиваль не скасували назавжди, однак його перенесення на 2027 рік сталося саме в умовах посилення ударів безпілотників по російській столиці.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія наразі не має необхідного угруповання військ для нового масштабного наступу на Київщину чи Чернігівщину. Однак у Головному управлінні розвідки не виключають, що такий сценарій може стати реальністю за певних умов.