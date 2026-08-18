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Путін не дочекається свого улюбленого заходу: у Кремлі на фоні паніки шокували рішенням

Щорічний фестиваль військових оркестрів мав пройти на Червоній площі з 21 серпня, однак організатори раптово перенесли його на 2027 рік

18 серпня 2026, 08:30
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Клименко Елена

У Москві раптово скасували щорічний Міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа", який мав розпочатися 21 серпня на Червоній площі. Організатори заявили, що проведення чотириденного заходу перенесено на наступний рік через обставини, які від них не залежать.

Путін не дочекається свого улюбленого заходу: у Кремлі на фоні паніки шокували рішенням

Фото: з відкритих джерел

"Захід перенесено на 2027 рік через обставини, які не залежать від організаторів", – йдеться в офіційній заяві фестивалю.

Прямої причини скасування організатори не назвали. Однак рішення ухвалили на тлі різкого посилення атак українських безпілотників по Москві та Московській області. У ніч проти 18 серпня російська влада заявляла про масовану атаку дронів, після чого в області повідомляли про вибухи, пожежі та інші наслідки.

Через загрозу безпілотників у Москві та області також тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів. З огляду на масштаб фестивалю його проведення в самому центрі столиці могло створювати додаткові безпекові ризики.

"Спаська вежа" є одним із найбільш помпезних військово-патріотичних заходів Росії. Фестиваль започаткували у 2007 році за дорученням Володимира Путіна. Його проводять на Красній площі біля Кремля, де виступають військові оркестри та музичні колективи.

У перші роки до участі залучали ансамблі з Європейського Союзу, Канади та Австралії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна присутність на фестивалі суттєво скоротилася.

За всю історію захід скасовували лише один раз – у 2020 році через пандемію COVID-19. Тепер Москва вдруге змушена відмовитися від проведення масштабного шоу. Формально фестиваль не скасували назавжди, однак його перенесення на 2027 рік сталося саме в умовах посилення ударів безпілотників по російській столиці.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія наразі не має необхідного угруповання військ для нового масштабного наступу на Київщину чи Чернігівщину. Однак у Головному управлінні розвідки не виключають, що такий сценарій може стати реальністю за певних умов.



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