Путин не едет в Бразилию: ему нашли "достойную" замену

На предстоящем саммите "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а не российский диктатор Владимир Путин. Это решение связано с тем, что Бразилия как член Международного уголовного суда (МУС) юридически обязана арестовать Путина из-за ордера, который был выдан судом в Гааге в связи с войной в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В октябре российский диктатор Владимир Путин заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Бразилии. По его словам, такое решение было принято, чтобы не "нарушить нормальную работу этого форума". Также Путин сказал, что в Москве найдут человека, который "достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

Теперь российский посол Марат Бердыев сообщил, кто именно заменит Путина в Бразилии. По его словам, это будет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выбор на Лаврова является продолжением практики России, который часто представляет Путина на мероприятиях высокого уровня, куда приглашают РФ. К примеру, Лавров ранее уже возглавлял российскую делегацию на саммите G20 в Индии, представлял РФ на Генассамблее ООН, а также был главным на саммите БРИКС в ЮАР.

Владимир Путин практически не покидает Россию после полномасштабного вторжения, кроме визитов к своим партнерам и страны, где не действует Римский устав. Исключением стал визит российского диктатора в Монголию, где должны были арестовать Путина имея ордер на арест от МУС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин совершил визит в Монголию.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО назвали главных союзников России в войне против Украины и объяснили, как они помогают Путину.