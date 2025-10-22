Путин не хочет остановки войны, пока не захватит эти два города

Россия не планирует прекращать войну против Украины в ближайшее время и не рассматривает вариант "замораживания" конфликта по текущей линии фронта. Кремль продолжает ставить целью истощение Запада и ожидает захвата еще двух ключевых городов — Покровска и Купянска.

Российский диктатор Владимир Путин.

Российское оппозиционное издание "Вёрстка" со ссылкой на источники, приближенные к администрации Путина, утверждает, что в Москве не рассматривают остановку боевых действий. В Кремле считают, что договоренности с США о прекращении войны пока "нецелесообразны".

Один из чиновников, близких к Кремлю, заявил, что для российских властей остановка войны сейчас будет означать усиление Украины в будущем и сложность России достичь своих целей военным путем.

"Сейчас остановиться — это вскоре получить те же риски и вернуться к тому, с чего начали, только украинские войска еще и восстановят силы. При этом, если подписывать декларацию, что останавливаемся по линии, то надо встречаться с Зеленским. Это Путину зачем?" – сказал кремлевский чиновник.

По данным издания, в Кремле не видят смысла во встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и считают, что любая мирная декларация сейчас только ослабит позиции Москвы.

Другой собеседник издания, работающий в Кремле, заявил, что Россия намеренно затягивала любые переговоры, чтобы улучшить свои позиции на фронте. По его словам, Путин хочет захватить, по меньшей мере, два города на востоке Украины, чтобы начать рассматривать возможность переговоров.

"Путину уже пообещали Покровск и Купянск. Пока не закрепимся на этих позициях, о мирной линии фронта речь не идет", — сказал российский чиновник.

