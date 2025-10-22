logo

BTC/USD

108501

ETH/USD

3862.19

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин не хочет остановки войны, пока не захватит эти два города
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин не хочет остановки войны, пока не захватит эти два города

Кремль отказывается останавливать войну против Украины, пока не захватит Покровск и Купянск. Путин считает, что перемирие сейчас ослабит позиции России.

22 октября 2025, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия не планирует прекращать войну против Украины в ближайшее время и не рассматривает вариант "замораживания" конфликта по текущей линии фронта. Кремль продолжает ставить целью истощение Запада и ожидает захвата еще двух ключевых городов — Покровска и Купянска.

Путин не хочет остановки войны, пока не захватит эти два города

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российское оппозиционное издание "Вёрстка" со ссылкой на источники, приближенные к администрации Путина, утверждает, что в Москве не рассматривают остановку боевых действий. В Кремле считают, что договоренности с США о прекращении войны пока "нецелесообразны".

Один из чиновников, близких к Кремлю, заявил, что для российских властей остановка войны сейчас будет означать усиление Украины в будущем и сложность России достичь своих целей военным путем.

"Сейчас остановиться — это вскоре получить те же риски и вернуться к тому, с чего начали, только украинские войска еще и восстановят силы. При этом, если подписывать декларацию, что останавливаемся по линии, то надо встречаться с Зеленским. Это Путину зачем?" – сказал кремлевский чиновник.

По данным издания, в Кремле не видят смысла во встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и считают, что любая мирная декларация сейчас только ослабит позиции Москвы.

Другой собеседник издания, работающий в Кремле, заявил, что Россия намеренно затягивала любые переговоры, чтобы улучшить свои позиции на фронте. По его словам, Путин хочет захватить, по меньшей мере, два города на востоке Украины, чтобы начать рассматривать возможность переговоров.

"Путину уже пообещали Покровск и Купянск. Пока не закрепимся на этих позициях, о мирной линии фронта речь не идет", — сказал российский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский согласился на компромисс Трампа для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на слова Лаврова, заявившего о невозможности закончить войну прямо сейчас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://verstka.media/kreml-ne-ozhidaet-progressa-v-peregovorah-posle-perenosa-vstrechi-putina-i-trampa-v-budapeshte
Теги:

Новости

Все новости