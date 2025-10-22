Путін не хоче зупинки війни, поки не захопить ці два міста

Рубрики
Росія не планує припиняти війну проти України найближчим часом і не розглядає варіант "заморожування" конфлікту за поточною лінією фронту. Кремль продовжує ставити за мету виснаження Заходу й очікує на захоплення ще двох ключових міст — Покровська та Куп’янська.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Російське опозиційне видання "Вёрстка" з посиланням на джерела, наближені до адміністрації Путіна стверджує, що у Москві не розглядають зупинку бойових дій. У Кремлі вважають, що домовленості зі США про припинення війни наразі "недоцільні".
Один із чиновників, близьких до Кремля, заявив, що для російської влади зупинка війни зараз, означатиме посилення України у майбутньому і складність Росії досягти своїх цілей військовим шляхом.
За даними видання, у Кремлі не бачать сенсу у зустрічах із президентом України Володимиром Зеленським і вважають, що будь-яка мирна декларація зараз лише послабить позиції Москви.
Інший співрозмовник видання, який працює в Кремлі, заявив, що Росія навмисно затягувала будь-які переговори, щоб покращити свої позиції на фронті. За його словами, Путін хоче захопити щонайменше два міста на сході України, аби почати розглядати можливість переговорів.
