Путін не хоче зупинки війни, поки не захопить ці два міста
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін не хоче зупинки війни, поки не захопить ці два міста

Кремль відмовляється зупиняти війну проти України, поки не захопить Покровськ і Куп’янськ. Путін вважає, що перемир’я зараз послабить позиції Росії.

22 жовтня 2025, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія не планує припиняти війну проти України найближчим часом і не розглядає варіант "заморожування" конфлікту за поточною лінією фронту. Кремль продовжує ставити за мету виснаження Заходу й очікує на захоплення ще двох ключових міст — Покровська та Куп’янська. 

Путін не хоче зупинки війни, поки не захопить ці два міста

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Російське опозиційне видання "Вёрстка" з посиланням на джерела, наближені до адміністрації Путіна стверджує, що у Москві не розглядають зупинку бойових дій. У Кремлі вважають, що домовленості зі США про припинення війни наразі "недоцільні". 

Один із чиновників, близьких до Кремля, заявив, що для російської влади зупинка війни зараз, означатиме посилення України у майбутньому і складність Росії досягти своїх цілей військовим шляхом.

"Зараз зупинитися — це незабаром отримати ті самі ризики і повернутися до того, з чого почали, тільки українські війська ще й відновлять сили. При цьому, якщо підписуватися під декларацією, що зупиняємося по лінії, то треба зустрічатися із Зеленським. Це Путіну навіщо?" – сказав кремлівський чиновник.

За даними видання, у Кремлі не бачать сенсу у зустрічах із президентом України Володимиром Зеленським і вважають, що будь-яка мирна декларація зараз лише послабить позиції Москви.  

Інший співрозмовник видання, який працює в Кремлі, заявив, що Росія навмисно затягувала будь-які переговори, щоб покращити свої позиції на фронті. За його словами, Путін хоче захопити щонайменше два міста на сході України, аби почати розглядати можливість переговорів.

"Путіну вже пообіцяли Покровськ і Куп’янськ. Поки не закріпимося на цих позиціях, про мирну лінію фронту не йдеться", — сказав російський чиновник.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський погодився на компроміс Трампа щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на слова Лаврова, який заявив про неможливість закінчити війну прямо зараз.



Джерело: https://verstka.media/kreml-ne-ozhidaet-progressa-v-peregovorah-posle-perenosa-vstrechi-putina-i-trampa-v-budapeshte
