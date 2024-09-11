Путин не летит к Эрдогану: эти требования российского диктатора удивили Турцию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин несколько раз объявлял свой визит в Турцию, однако со временем его отменял. Одной из причин, почему Путин не летит к Эрдогану, могут быть требования российского диктатора, а именно, чтобы его сопровождали российские истребители во время перелета в Турцию.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину избегал визитов в любые страны, не входили в состав СССР. Исключением стал недавний визит в Монголию, где российскому диктатору пообещали, что его не арестуют, несмотря на ордер от МУС.
С прошлого года администрация Путина по меньшей мере дважды сообщала о возможном визите главы Кремля в Турцию – в августе 2023 и в феврале 2024 года. Как сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники, одной из причин, почему Путин откладывает визит в Турцию, стала прихоть российского диктатора во время полета — его обязательно должны сопровождать российские истребители.
Турецкие политики также заявили, что это очень необычный запрос от лидера государства. По их словам, турецкое правительство может прислать свои истребители для сопровождения президента как хороший жест.
Однако не только требования Путина относительно истребителей мешают визиту в Турцию. Российское руководство также жалуется, что три крупнейших гостиничных заведения в Анкаре – Hilton, Sheraton и JW Marriott – принадлежат США. В Кремле считают, что они опасны для Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин цинично обвинил США. Что не понравилось российскому диктатору.
Также "Комментарии" писали, что США пригрозили последствиями Турции из-за помощи России в войне против Украины.
Новости