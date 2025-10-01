Путин не оставляет россиянам выбора: что на самом деле ждет молодежь в РФ

В России увеличивают масштабы милитаризации детей и молодежи. К 2030 году планируют привлечь к путинскому "движению первых" 18 млн участников. Сейчас к "движению" присоединилось 12,5 млн россиян.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Об амбициозных планах, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, заявил на очередном съезде руководитель "движения" Артур Орлов. Аналитики Центра отметили, что фактически каждый второй россиянин от 6 до 25 лет должен стать частью этой парамилитарной структуры.

В Центре рассказали, что "движение первых" в России создали в 2022 году. Это некий аналог советской пионерии. Новое "движение" активно развивает инфраструктуру и "вербовочную базу". По данным ЦПД, количество первичных ячеек планируется увеличить с 51 тысячи до 78 тысяч, а наставников — втрое, до более чем 5 млн. Наставниками могут быть педагоги, студенты и участники войны против Украины.

"Через подобные организации Кремль стремится сформировать поколение молодежи, которое с детства готовят к участию в войне и воспитывают в духе ненависти к Украине и Западу. Это еще одно свидетельство того, что РФ не отказывается от агрессивных планов и готовит "кадровый резерв" для своей армии уже в школах", — пояснили в ЦПД реальные планы Кремля.

Аналитики Центра также напомнили, что в июне Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против "движения первых" и детского лагеря "артек" в Крыму, который оккупанты превратили в пропагандистский центр.

