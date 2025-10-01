Путін не залишає росіянам вибору: що насправді чекає на молодь у РФ

У Росії збільшують масштаби мілітаризації дітей та молоді. До 2030 року планують залучити до путінського “двіженія пєрвих” 18 млн учасників. Зараз до “двіженія” приєдналося 12,5 млн росіян.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Про амбітні плани, як повідомили у Центрі протидії дезінформації, заявив на черговому з'їзді керівник “двіженія” Артур Орлов. Аналітики Центру зазначили, що фактично кожен другий росіянин віком від 6 до 25 років має стати частиною цієї парамілітарної структури.

У Центрі розповіли, що “двіженіє пєрвих” у Росії створили у 2022 році. Це такий собі аналог радянської піонерії. Нове “двіженіє” активно розбудовує інфраструктуру та “вербувальну базу”. За даними ЦПД, кількість первинних осередків планують збільшити з 51 тисячі до 78 тисяч, а наставників — утричі, до понад 5 млн. Наставниками можуть бути педагоги, студенти й учасники війни проти України.

“Через подібні організації Кремль прагне сформувати покоління молоді, яке з дитинства готують до участі у війні та виховують у дусі ненависті до України й Заходу. Це ще одне свідчення того, що РФ не відмовляється від агресивних планів і готує “кадровий резерв” для своєї армії вже у школах”, — пояснили у ЦПД реальні плани Кремля.

Аналітики Центру також нагадали, що у червні Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти “двіженія пєрвих” та дитячого табору “артек” у Криму, який окупанти перетворили на пропагандистський центр.

