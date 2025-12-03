Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин не отвергал мирный план США: что пояснили в Кремле

Он отметил, что РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине.

Песков также отметил во время брифинга, что телефонный разговор между президентами РФ и США возможен в любой момент, но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

"Кремль надеется, что США так же, как и РФ, не будут распространять подробности о переговорах по Украине. Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем более продуктивными они будут", — заявил Песков.

Он отметил, что прямой обмен мнениями между РФ и США по мирному плану состоялся вчера впервые, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое.

"Представители РФ готовы встречаться с коллегами из США столько, сколько потребуется для мирного урегулирования в Украине", – добавил он.

